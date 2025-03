Coordinación, por favor

La Fuerza Pública debería establecer retenes en sitios estratégicos y cambiar las ubicaciones con frecuencia para ejercer un mayor control territorial. En un parque, vi a un hombre que paseaba a un perro con una correa; él iba en una dirección y el can seguía otro rumbo. De modo análogo, los decisores del Estado no se ponen de acuerdo en aspectos fundamentales como las modificaciones al Código Procesal Penal y a la Ley Penal Juvenil. Los de la élite piensan que la violencia de los delincuentes no los tocará, pero la erosión del tejido social los alcanzará tarde o temprano.

Sergio Francisco Solano Céspedes, Zapote

Retos para el 2026

Como país que vive una “democracia plena”, el próximo año tendremos elecciones libres para escoger al nuevo presidente y a los representantes en la Asamblea Legislativa. El principal reto que enfrentarán los partidos son la apatía electoral y el abstencionismo, que en el 2022 llegó al 43%, casi la mitad del padrón. La lista de partidos quedará definida a finales de julio, ya que 19 de los 34 inscritos deberán renovar sus estructuras, según les exige el TSE.

El electorado ha sido testigo de las luchas internas en la elección de candidatos y una escasa participación de mujeres. Los partidos tienen tiempo hasta octubre para conseguir la postulación de líderes bien preparados, con propuestas sólidas, capaces de aportar soluciones a problemas como la inseguridad y la educación, pero también que luchen contra los salarios irracionales que perciben algunos funcionarios públicos, que, en algunos casos, exceden más de 10 veces un salario mínimo.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

No, y mil veces no

Qué insistencia la de Hacienda con que los costarricenses les paguemos una póliza al presidente y los ministros. Es tanto el miedo de terminar emplazados por deficiencias, abusos e infracciones, que quieren asegurarse de que tendrán un pueblo ignorante que los cubra. ¡Pues no, no, y mil veces no! ¿Quieren una póliza? Páguensela ustedes. ¿Qué más querrán que les pague el pueblo?

Marjorie González, San José

El EDUS y la Caja

Coincido con la persona que, en días recientes, se quejó del EDUS en esta sección. No he podido tener acceso a dicha aplicación desde hace varios años porque me envía la contraseña provisional a un correo que ya no existe, pues fue desactivado por la CCSS al pensionarme y dejar de ser funcionaria. He ido en varias ocasiones a la clínica de Coopesaín, en Tibás, y ellos muy amablemente actualizan mis datos y tratan de que abra la aplicación desde mi celular, pero les es imposible porque el sistema, desde la CCSS, envía la contraseña provisional al correo viejo. He llamado a un departamento (en algún momento, me dieron el número) y tampoco contestan. En el 905-misalud, me dijeron que ellos no podían ayudarme, que fuera a Coopesaín. No puedo sacar citas, no puedo ver mis citas programadas, no puedo revisar mis exámenes. Me gustaría saber que dice la CCSS de situaciones como esta que describo.

Marjorie Camacho Calvo, Tibás

