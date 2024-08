Coopeservidores y la privacidad de los deudores

Tenía una tarjeta de crédito de Coopeservidores, cuya deuda fue adquirida por el Banco Popular, del cual soy clienta. El 5 de agosto hice un pago, pero el Banco no lo ha aplicado; alegan que está en análisis. El 15 me enviaron un estado de cuenta de la empresa Evertec, y la información no estaba cifrada, lo que significa que mis datos están en poder de un tercero. El estado de cuenta ni siquiera tenía como remitente al Banco Popular. Me están cobrando más del 50 % de la cuenta; en otras palabras, quieren ¢200.000 adicionales. Nadie me sabe dar una respuesta. He ido a la sucursal en San Pedro, he llamado, enviado correos y nadie resuelve.

