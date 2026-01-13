Cartas

¿Continuismo de qué?

¿Por qué preocupa tanto cada vez que Laura Fernández dice que ella dará ‘continuidad’ a las políticas de Rodrigo Chaves?

Por Redacción de La Nación

Dice Laura Fernández que ella será el “continuismo” de las políticas de Chaves. Debe ser continuismo en el aumento de los homicidios, la penetración del narco, la violencia, de las listas de espera de la CCSS, el rezago de la educación y las ayudas a los grandes importadores de arroz, papa y cebolla, que tanto perjudicaron a nuestros agricultores. También ha de ser continuismo en el aumento de daños al medio ambiente, de ataques a las instituciones (TSE, OIJ, Poder Judicial, Contraloría) y la prensa, y de nombramientos de allegados como jerarcas de ministerios para garantizarles inmunidad.








