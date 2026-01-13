¿Continuismo de qué?

Dice Laura Fernández que ella será el “continuismo” de las políticas de Chaves. Debe ser continuismo en el aumento de los homicidios, la penetración del narco, la violencia, de las listas de espera de la CCSS, el rezago de la educación y las ayudas a los grandes importadores de arroz, papa y cebolla, que tanto perjudicaron a nuestros agricultores. También ha de ser continuismo en el aumento de daños al medio ambiente, de ataques a las instituciones (TSE, OIJ, Poder Judicial, Contraloría) y la prensa, y de nombramientos de allegados como jerarcas de ministerios para garantizarles inmunidad.

Nunca creí que llegaría a ver tanta ignorancia y sumisión en un/a aspirante a la presidencia.

Víctor Guevara Ramírez, San Francisco de Dos Ríos

Anclaje

Supongamos que la persona A cuenta a B algo falso. Luego, A hace lo mismo con C, pero C tiene grandes dudas sobre la veracidad de la afirmación. B cuenta a C la noticia, por lo que ahora C despeja sus dudas. C le comenta a D la información, y D lleva la noticia a A. Ergo, ¡se cierra el círculo y noticia confirmada!

E revisa la información y pregunta ingenuamente a todos: “¿De verdad ustedes creen que esta afirmación es correcta?” ¡Entonces todo el alfabeto le cae encima! Lo insultan y lo acusan de herejía.

Este fenómeno es descrito por el periodista Tom Phillips (Verdad, 2022) como el sesgo cognitivo del anclaje.

Este sesgo tiene que ver con la idea de que los seres humanos modernos se encuentran en un estado de alerta informativa, pues, esta siempre les llega en oleadas, por lo que, entre ola y ola, se ven inevitablemente en la necesidad de llenar estos intersticios con cada vez más y más información. Así, “construimos una casa de sandeces con ladrillos de sinceridad”, concluye Phillips.

Francisco Barrientos B., Coronado

Razonemos el voto

Las próximas elecciones serán cruciales y marcarán el destino de nuestro país y de nuestra democracia, sometida en los últimos gobiernos –y, en especial, en este último– a una ingobernabilidad tremenda que tiene al país en la peor crisis. Ante este panorama sombrío y trágico, para las próximas elecciones debemos razonar con mucha inteligencia el voto, para derrotar a esas estructuras populistas y malignas que son nocivas para la democracia y nuestro Estado de derecho. Al igual, debemos cuidarnos de aquellos grupos que aparentan ser afines a la democracia, pero que, cuando hay que sancionar el totalitarismo regional, permanecen en silencio, haciéndole el juego al socialismo extremo de esos países sufridos.

Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

Aceras y alcantarillas

Es inaceptable el estado de muchas aceras en San José y la existencia de alcantarillas sin rejillas en distintos puntos de la ciudad. Esta negligencia representa un peligro real e inmediato para la población.

Indigna que la Municipalidad de San José no actúe ante riesgos tan evidentes, cuando por estas zonas transitan a diario niños, personas adultas mayores, personas ciegas y ciudadanos con diversas discapacidades. Cada acera deteriorada y cada alcantarilla abierta son amenazas constantes.

No se puede esperar a que ocurra una tragedia para intervenir. Exijo acciones inmediatas y responsables para garantizar la seguridad y accesibilidad de quienes caminamos por San José.

Guillermo Cavallini Sandoval, Escazú

Mi experiencia en Toyota

Ninguna organización es infalible. Llevé mi vehículo a mantenimiento en el taller de la empresa Toyota en Escazú, y un pequeño detalle no quedó bien.

Dichosamente, se dio la atención empática del personal, y destaco al encargado de los adultos mayores, Ian Salazar U. Usualmente, nos quejamos, pero pocas veces nos detenemos a reconocer lo bueno. Ese día, sentí que la frase “garantía y servicio” no es solamente un eslogan.

José Luis Valverde Morales, Escazú

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.