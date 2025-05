Conseguir una cita en Conape: el calvario

Por más de dos meses, he estado tratando de conseguir una cita presencial en la sede central de Conape, en San Pedro. Necesito con urgencia esa cita para tramitar el desembolso correspondiente al primer semestre de este año. No obstante, a la fecha de mayo y a más de dos meses de iniciado el ciclo, su página web permanece caída, y cuando sirve, indica que no hay espacio en ninguna fecha que se solicite.

Los correos tampoco los contestan y presencialmente tampoco me quisieron atender. Absurda e increíblemente, el empleado a cargo se limitó a decirme que mejor fuera a Perez Zeledón, como si yo tuviera dinero para eso, o el tiempo, como estudiante de Farmacia. Respetuosamente, solicito la pronta ayuda pronta de la institución ante tan lamentable servicio al cliente y las pocas consideraciones hasta ahora recibidas.

Natalia Cubillo Fernández, Sabanilla de Montes de Oca

En busca de dato

Para un trabajo histórico, necesito el nombre completo de un fotógrafo profesional de apellido Artavia, que en el decenio de 1960 publicaba fotos en el diario La Hora. Pueden contactarme a: luko@ice.co.cr

Luko Hilje Quirós, San Pablo de Heredia

Inmensa gratitud

Nuestra familia no encuentra palabras para agradecer todos los esfuerzos, atenciones y apoyo que el personal del Hospital San Juan de Dios (cuerpo de médicos, enfermeros, profesionales, técnicos y asistentes) le brindó a Jorge Mario Bolaños Moya, quien fue esposo y padre. Como él mismo lo dijo antes de partir, son “héroes sin capa, que, sin ser familia, son incondicionales”. Este equipo nunca nos dejó solos y nos acompañó hasta el final; no quedó esfuerzo sin hacer en este mes de carrera contrarreloj. La CCSS y sus hospitales son un organismo vivo, compuesto por seres humanos de alta calidad humana, con quienes estaremos eternamente agradecidos. Saber que personas así nos cuidan en nuestros momentos más vulnerables nos enorgullece y da seguridad.

Liliana Quesada González, Mata Redonda

Banco Popular

Leyendo cartas recientes sobre el Banco Popular, recordé que hace como seis años, fui a consultar el saldo de mi cuenta y la señorita que me atendió me dijo: “Aquí le hicieron un movimiento de ¢20.000; bajaron cuatro películas a costa suya”. Yo tengo la tarjeta guardada y no la uso; nadie puede haber copiado la numeración. Sin embargo, ella mandó a cambiármela y me hicieron otra tarjeta. A veces pienso que por ahí podría ser que haya una ratita escondida en algún rinconcito y no la han encontrado. Luego de eso, nunca más he tenido problemas con mis ahorros ahí guardados. Buen trabajo hacen ellos; muchas gracias.

Ivette Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

Presas y fallecidos

Cuando el país está agobiado por las presas, no es razonable que luego de un accidente de tránsito en que hay fallecidos, haya que esperar cuatro horas o más para que un juez se presente y se pueda proceder con el levantamiento del cuerpo. Debería haber turnos de disponibilidad pagados para que dichos funcionarios puedan acudir en un tiempo razonable.

Rodrigo Cabezas Moya, Belén

Indignada

El sábado 3 de mayo, realicé una compra en eticket, de unos boletos para ver a Daniel Habif, el próximo 30 de agosto. Al recibir mis boletos, me los pusieron en dos filas totalmente distanciadas: la UU y la PP. Llamé al call center, única forma de comunicarse, y me dicen que fue mi error y que no pueden ni cambiarme los asientos, cuando hay aún muchos disponibles. Tampoco accedieron a hacerme ninguna devolución, cuando cualquier producto se supone que puede devolverse en las siguientes 24 horas, y yo llamé en los minutos siguientes a la compra. Tuve que comprar un boleto adicional, para tenerlos juntos y ahora tengo una entrada de más que no puedo devolver. Me siento indignada y estafada.

Adriana Bonilla Rodríguez, Heredia

