Cartas

¡Conchudos los mineros legales y conchudas las autoridades!

Mi crítica también es contra las autoridades responsables de impedir la comisión de estos delitos a ambos lados de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua

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Por Redacción de La Nación

Descarados, sinvergüenzas... en fin, conchudos, son los mineros ilegales que trabajan bajo órdenes de explotadores, así como las autoridades que tienen el deber de enfrentarlos e impedir la comisión de sus delitos a ambos lados de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.








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