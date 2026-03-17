¡Conchudos los mineros legales y conchudas las autoridades!

Descarados, sinvergüenzas... en fin, conchudos, son los mineros ilegales que trabajan bajo órdenes de explotadores, así como las autoridades que tienen el deber de enfrentarlos e impedir la comisión de sus delitos a ambos lados de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.

Las puertas de entrada de los “obreros” mineros son las mismas de salida del material extraído en los yacimientos conocidos y tienen que ver con el río San Juan.

Como la Policía costarricense puede navegar libremente (desarmada) por el nicaragüense río, podría, si quisiera, establecer estaciones de vigilancia en ciertos puntos de la ribera derecha de este, desde donde (allí sí, con armamento) tratar de cumplir el deber policial que pareciera desdeñarse. Y si además se lograra coordinar con la Policía del país vecino acciones efectivas contra los delincuentes en su territorio, otro gallo cantaría. Pero ¡qué va!, estas ideas parece que más bien incomodan.

Freddy Pacheco León, Heredia

¡Basta ya de guerras!

Resulta curiosa la estampa que los medios nos proyectan a diario: mientras los titiriteros manipulan los hilos de la humanidad, nosotros aguardamos la siguiente jugada en el tablero del destino, temiendo que se repitan los horrores que ya han marcado a los pueblos de esta tierra bendita.

Agotados de imágenes funestas y de la aniquilación de civilizaciones, apenas despertamos del letargo del Covid-19 para encontrarnos con que el poder de unos pocos vuelve a adormecer nuestra voluntad. Nos conducen, bajo las alas de la inconsciencia y el desconsuelo, hacia un incierto viaje sin horizonte.

La historia nos relata las decisiones atroces de regímenes ingratos; nos muestra a niños, mujeres y ancianos huyendo de las garras de la insensatez, víctimas colaterales de la ambición de quienes ostentan el mando.

¡Basta ya de guerras! Basta de represión y de decisiones que rasgan las sonrisas y truncan las ilusiones de las nuevas generaciones.

Gonzalo Zumbado Zumbado, Belén de Heredia

‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ante la decadencia de la televisión nacional, que solo nos ofrece telenovelas, está el programa ¿Quién quiere ser millonario?, mediante el cual se aprende. Insto a Teletica a que podamos verlo –como hace un tiempo– por Facebook, para los que, por horario de trabajo, no podemos sintonizarlo en vivo.

Alejandra Víquez Rockbrand, Tierra Blanca de Cartago

Violación de cuentas

Me uno a quienes han enviado cartas para referirse al ingreso no autorizado a cuentas del Banco Costa Rica. El método es el mismo. En mi caso, hicieron una prueba a las 22.27.31 horas con un monto de $1. Como no hubo objeción, hicieron una compra por mayor monto a las 22.30.08 horas, a una empresa de juegos (Crunchyroll.com). Ambas compras fueron aprobadas sin mi consentimiento.

Recomiendo no solo hacer todos los trámites internos en el banco, sino poner la denuncia en el OIJ.

Igualmente, me sentí amenazada cuando se me dijo que, si estaba mintiendo, se me recargaría el costo de la investigación. En este caso, la cuenta no es mía; soy la representante legal de esa empresa.

Hago un llamado al BCR a revisar y solucionar. No es justo que estemos en estos trámites cuando se nos solicita estar cambiando claves constantemente y no compartirlas, para amanecer con estas sorpresas nada agradables.

Hilda Delgado Córdoba, San Sebastián, San José

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