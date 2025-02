Con Funerales Vida, ¡no!

Tras años pagando puntualmente un plan a Funerales Vida, asumía que, llegado el momento, el servicio se daría conforme a lo pactado. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Todo marchaba con normalidad hasta que me preguntaron en qué sala pensaba velar a mi familiar. La pregunta me extrañó porque daba por sentado que sería en sus salas, en la ubicación más cercana, como es lógico. La sorpresa fue que me dijeron que esas salas estaban en remodelación y no se podían usar. Esto lo pude entender, pero al pedir alternativas, la respuesta fue absurda: me ofrecieron cualquiera de sus otras salas a nivel nacional, sin considerar que eso implicaba que familiares y amigos se trasladaran al menos 25 kilómetros en un momento tan difícil. Como si fuera un simple trámite y no un espacio de despedida digno.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌