Comunicarse con la Municipalidad de Tilarán es hazaña imposible

He tratado de comunicarme con la Municipalidad de Tilarán desde hace dos meses, lo cual ha sido imposible. Solo responde una máquina que repite: “La persona en esta línea no está disponible”. ¿Es que acaso no trabajan? Mi llamada tiene relación con el pago de impuestos. Claro, cuando es uno quien se atrasa, sí son capaces hasta de mandar mensajes. No puede ser posible que me tenga que desplazar desde Alajuela centro hasta Tilarán para obtener información. Por favor, necesito un número de teléfono donde sí conteste alguna persona.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌