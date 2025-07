Compromiso y buen trabajo de cuadrilla de AyA

Este domingo 6 de julio, en el residencial Pinar de Montes de Oca, en Santa Marta de Lourdes, afrontamos una grave emergencia en las primeras horas de la mañana, con la ruptura de una cañería en el frente de mi casa. El caso fue atendido de inmediato por la cuadrilla 2133, de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Podemos calificar de excelente el trabajo eficiente y puntual que llevaron a cabo los señores trabajadores integrantes de dicha cuadrilla; arreglaron el daño en menos de tres horas. Con trabajadores así de comprometidos, nos devuelven la confianza en nuestras instituciones públicas.

Arturo Chavarría Escalante, Lourdes de Montes de Oca

Jornadas 4x3

Hace ya siete años fue presentado el proyecto de jornadas 4x3. Ahora la Asamblea acelera el ritmo y aprueba por 48 votos la “vía rápida”. El Frente Amplio reacciona con 1.800 mociones, de un total de 2.500. El texto sustitutivo excluye la agricultura, la construcción y el turismo.

En mayo de 2022, compartí en este espacio mi opinión: “Desde una perspectiva de género, la mujer trabajadora, que integra el 39,9 % de la fuerza laboral, obtendría pocas ventajas. Salir a trabajar, más aún cuando se es cabeza de hogar (uno de cada tres hogares), exige una ajustada agenda logística que incluye comidas, tareas, transportes, y muchas veces, atención de menores y de algún abuelito”. “No entiendo cómo una mujer que trabaja 12 horas seguidas en vez de 8 va a concentrarse más y rendir en la empresa”.

Y agrego: con la situación crítica de la educación y las amenazas que afrontan niños y jóvenes en las calles, el tiempo disponible para que las mujeres puedan atender sus hogares debe ser un punto clave en las discusiones, ya que afecta la calidad de vida de las familias.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Respuesta del INS

Respecto a la carta titulada “Atención en el INS”, publicada el 3 de julio anterior, el personal de la Red de Servicios de Salud del INS procedió a contactar a la paciente mencionada por el señor Mario Valverde Montoya. El equipo a cargo de su atención ha realizado un análisis detallado de su proceso de atención y el propio 3 de julio brindamos respuesta de manera directa a la paciente con la finalidad de compartirle toda la información referente a su tratamiento y abordaje clínico.

Kenneth Rojas, director general médico RSS

Postes en pie

Si los postes del tendido eléctrico en todo el país fueran protegidos por una valla de cemento reforzado con hierro tipo riel, difícilmente el poste se caería y esto evitaría el consecuente perjuicio a los usuarios del servicio eléctrico. Es una alternativa de bajo costo y valdría la pena darle una oportunidad a esta iniciativa.

Fernando Cordero Alvarado, El Porvenir de Desamparados

Exijo mi dinero

La verdad, estoy bastante cansada de este proceso: a quienes compramos entradas del concierto de Vybz Kartel, que fue cancelado, se nos dijo que nos iban a estar depositando el monto correspondiente a la devolución, dinero que nunca recibí. Les consulté y me indicaron que llenara un formulario. Lo completé el 14 de mayo y hasta el 12 de junio me indicaron que se me iba a hacer el depósito en las siguientes 72 horas, pero eso no sucedió. El número de orden es: ORD-1760CB1824A.

Casi un mes después, sigo escribiéndoles para exigir la devolución de mi dinero por un concierto previsto para el 3 de mayo, que no se llevó a cabo. Procederé con acciones ante la Oficina de Defensa del Consumidor si no me devuelven mi dinero.

Mónica Gómez Flores, Escazú

