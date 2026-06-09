Compró un celular Samsung... y descubrió tarde que ‘faltaba’ otro regalo

El 5 de junio, compré un celular en la tienda Samsung de Oxígeno, en Heredia. Como todavía estaba indeciso, el vendedor me comentó que el teléfono incluía unos audífonos gratis, algo que, curiosamente, no había mencionado hasta notar que podía perder la venta.

Al día siguiente, vi una publicidad de Samsung en que se indicaba que ese mismo celular viene, además, con un balón de fútbol. Llamé a Servicio al Cliente para hacer la consulta y el reclamo correspondiente, pero solo recibí excusas. Tampoco me facilitaron un contacto en Costa Rica para presentar mi reclamo.

Decidí, entonces, regresar a la tienda para solicitar una aclaración, pero, nuevamente, obtuve respuestas poco satisfactorias y ninguna solución. Es lamentable que una empresa de la trayectoria de Samsung brinde una atención al cliente de tan baja calidad. Lo ocurrido me hace preguntarme a cuántos otros clientes les habrá pasado algo similar.

Javier Oviedo González, San Joaquín de Flores, Heredia

Malestar con Promérica

Expreso mi malestar con el Banco Promérica, ya que, cuando la tarjeta de crédito está por vencer, siempre me han llamado o enviado un correo para avisarme. Esta vez, no me avisaron y no me di cuenta de que mi tarjeta de crédito se venció en mayo de 2026.

El pasado viernes tenía que hacer una compra grande y pasé una vergüenza cuando digité el PIN de la tarjeta y, para mi sorpresa, fue rechazada por “tarjeta vencida”.

Para cerrar con broche de oro, como no me hicieron el cargo automático por rebajo del ahorro mensual que tengo, hoy ingresé a la página Promérica en Línea y realicé el abono con otra tarjeta de crédito que tengo con ellos, según yo, para no dejar de hacer el ahorro. Sin embargo, para mi sorpresa, me hicieron un cargo por ¢3.750 por concepto de “retiro en ATM”, como si yo hubiera ido al cajero a retirar el dinero.

Me considero un buen cliente de este banco. Tengo dos tarjetas distintas con varias adicionales, dos extrafinanciamientos (préstamos), un ahorro mensual cargado a la tarjeta y varios cargos automáticos mensuales. Solicito al banco más cuidado con sus clientes y el reintegro de ese cobro por comisión.

Si no me quieren como cliente, me hubieran avisado.

Luis Ordóñez Calvo, Mercedes Norte de Heredia

Agua, no; hielo, sí

Poca gente sabe que, por los filtros de los aeropuertos, es permitido ingresar hielo en botellas, ya que es considerado un sólido. Esta es una exención de la regla de los líquidos de más de 100 ml. Pero, al parecer, algunos oficiales de la Policía Aeroportuaria lo desconocen.

El lunes me dispongo a salir del aeropuerto Juan Santamaría y, al pasar seguridad, un oficial, de mala gana, me pide sacar mi botella con hielo de mi mochila; la abre y me remueve el hielo. Le explico que la ley permite ingresarlo, que múltiples veces he pasado mi botella con hielo y me dice que es mentira. Yo, siendo piloto, le enseño mi credencial y le indico que sé de lo que hablo, e igual, me confronta diciéndome si me encuentro viajando como piloto, lo cual, esta vez, no era el caso.

Tuve que escalar el caso con la supervisora de turno, quien confirmó que sí es posible pasar hielo. Acto seguido, pidió detener la cinta de rayos X y conversó con el oficial que, al parecer, lo ignoraba o cometió abuso de autoridad. La ley, si es universal, no debería discriminar dependiendo de si se porta o no un uniforme. Muy mal visto.

Andrés Meneses Calleja, Escazú

Apoyar a Grynspan

Hoy, más que nunca, necesitamos una diplomacia profesional, constante y sin ocurrencias. Por ello, apoyar la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General de las Naciones Unidas significa proyectar al mundo el prestigio de Costa Rica como nación de diálogo, derechos humanos y combate a la pobreza.

José Joaquín Chaverri Sievert, Escazú

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.