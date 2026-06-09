Cartas

Compró un celular Samsung... y descubrió tarde que ‘faltaba’ otro regalo

Al día siguiente, vi una publicidad de Samsung en que se indicaba que ese mismo celular viene, además, con un balón de fútbol

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Por Redacción de La Nación

El 5 de junio, compré un celular en la tienda Samsung de Oxígeno, en Heredia. Como todavía estaba indeciso, el vendedor me comentó que el teléfono incluía unos audífonos gratis, algo que, curiosamente, no había mencionado hasta notar que podía perder la venta.








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