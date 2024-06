Compró entero y la JPS nunca le envió el comprobante

Compré en línea un entero de lotería, pero la Junta de Protección Social nunca me remitió el comprobante con la indicación del número y la serie. Si hubiera resultado ganador, ¿cómo habría hecho para reclamar el premio?

Jorge Marchena Rosabal, Tres Ríos

Otros cafés usan el nombre Tarrazú

Tras casi dos décadas de trabajo y millones se colones invertidos, un grupo de caficultores de la zona de los Santos logró, a finales del 2019, que su café obtuviera la denominación de origen (DO), un reconocimiento por su calidad única, y de ahí la fama mundial que ha ganado.

Sin embargo, en algunos supermercados siguen vendiendo cafés de otras marcas con el nombre de Tarrazú, incumpliendo los requerimientos sobre la denominación de origen.

Las autoridades deben revisar que se respete la DO. Han sido muchos años de sacrificio y lucha; no es justo que algunas empresas se aprovechen.

Miguel Á. Barboza Retana, Goicoechea

Agradecimiento

Del sábado 25 al viernes 31 de mayo, estuve internado en el salón Picado del Hospital San Juan de Dios. Agradezco al personal, en especial a Enfermería y al médico de la Unidad de Neurología, el trato tan humano que me prodigaron.

Manuel A. Rojas Vargas, San José

Plataforma de la JPS

Qué lamentable es la ineficiencia en la Junta de Protección Social de San José (JPS). Dos veces, utilizando la nueva plataforma para compra en línea, me han deducido el dinero y no he recibido confirmación. Tratar de comunicarse con alguien es imposible. Doy por perdida la inversión y a la JPS le pido más seriedad, porque si fuera una empresa privada habrían rodado cabezas.

Giovanni Feoli Sánchez, Pinares

Táctica bancaria

Estoy por terminar de pagar un crédito en Scotiabank, y en la penúltima cuota me cobran un seguro que duplica el saldo de la operación por primera vez. Es irracional. Tengo que pagar lo que ellos indican y luego dar tiempo a que efectúen la reversión para no estar moroso.

Pablo Vargas Villarreal, Coronado

Crisis dental

La salud es un derecho que no a todos se les respeta adecuadamente. La población de Batán, en Matina, enfrenta una crisis de educación bucodental, evidenciada en la elevada demanda durante una feria de salud organizada por la UCR. Es urgente que las instituciones de salud intervengan en esta comunidad para frenar el creciente problema dental que afecta a más de 6.000 personas.

Alanis Vargas Ordóñez, Pococí

Da las gracias

Agradezco a Alejandra Chinchilla, contralora de servicios del BN, la aclaración sobre la seguridad del Sinpe en la plataforma del BN. La app BN Móvil y Banca en Línea sí le confirman a la persona que recibirá el dinero.

Mi problema, y no sé si es el de muchos, es que utilizo el del BCCR, en el cual no aparece el nombre de la persona asociada al celular, sino hasta la confirmación.

William Murillo Montero, Heredia

Contratos de BN Vital

Pago planes de pensión complementaria desde enero de 1994, pero unos meses atrás empezaron a incurrir en constantes errores a la hora de cobrarlos. En ocasiones, he acudido a sus oficinas con el propósito de resolver el problema, pero ha sido imposible. ¿Quién me ayudará?

Melvin A. Villalobos Vargas, Curridabat

