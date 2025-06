Compra en web de Walmart

La semana anterior, me dispuse a comprar una refrigeradora a través de la página web de Walmart. Cuando voy a efectuar el pago, la empresa me ofrece la posibilidad de cancelarlo por medio de tasa cero con el Banco Nacional y, posteriormente, realizo la gestión.

Al día siguiente, se comunican conmigo para indicarme que me llegará un enlace para que pueda efectuar el pago y, cuando recibo el correo, me envían un enlace de BAC Credomatic.

Nuevamente, me vuelvo a comunicar con Walmart para indicarles del error con la forma de pago y, como no podían resolver el problema, el call center creó una gestión para solucionarlo.

Esperé un día completo para que se pusieran en contacto conmigo. En vista de que no lo hicieron, vuelvo a comunicarme con la tienda de Walmart Guadalupe para explicarles lo que pasó. La encargada de e-commerce dijo que ya lo había resuelto y que en media hora me llegaría el enlace.

Pasaron varias horas y no tuvieron la cortesía de contestarme los mensajes de WhatsApp, por lo que me presenté a la tienda de Guadalupe para conversar con la encargada de e-commerce. Extrañamente, me dice que los datáfonos del Banco Nacional no funcionan y que no podía ayudarme (lógicamente, los del BAC sí funcionan).

Mi inconformidad responde no solo al nulo interés de resolver mi situación, sino por la insistencia de ellos en que adquiriera el producto con el BAC (aparte de que no cumplen con lo que ofrecen, irrespetan mi libertad y autonomía como cliente).

Jorge Carvajal Rojas, Goicoechea

Queja contra Kölbi

Desde el viernes 20 de junio, a las 9:10, reportamos a Kölbi una interrupción en nuestro servicio de Internet, telefonía y televisión por cable. La respuesta de la operadora fue que se debía a un corte en la fibra y que los técnicos lo resolverían “a la brevedad posible”. Manifestaron, además, que tienen un plazo de 12 horas para revisar y establecer la solución. Sin embargo, llegó y pasó el lunes sin ninguna solución, a pesar de todos los intentos mediante chat, teléfono y WhatsApp. Siempre recibimos la misma respuesta: “a la brevedad”, “escalaremos el reporte”, “no podemos dar plazo de solución”. Se siente mucha frustración e impotencia. Es como quien dice: siéntese y espere, que cuando nos dé la gana iremos a resolver la situación porque lo único que nos interesa es que nos pague la factura, y ya. En resumen, si usted es cliente de Kölbi y se le cae su servicio, no espere ser atendido de manera rápida y eficiente. Eso sí, siempre lo tratarán con amabilidad.

Heidy Ávalos Rodríguez, Tibás

Espera en Clínica Bíblica

Saqué cita con un cardiólogo de la Clínica Bíblica; me la dieron a las 4 p. m. y fui atendido a las 8 p. m. Al preguntarle a la secretaria por el atraso, me informó de que la hora dada no era importante, sino la hora en que la persona llegaba a anotarse, y que el médico pasaba a los pacientes según su antojo. Luego de cuatro horas conté al menos unos 20 pacientes, para un promedio de 12 minutos por paciente. Y nos quejamos de la CCSS, que no nos cobra ¢80.000 la consulta.

Rodrigo Jiménez Sandoval, Santo Domingo de Heredia

Presa ‘perenne’

La intersección del monumento al Agua, donde se entronca la ruta 1 con la Circunvalación norte, es el mayor cuello de botella. Provoca la perenne presa desde el hotel Herradura; es la única presa que no tiene horario diferenciado, cualquier hora es hora pico. ¿Qué espera el MOPT para clausurar ese entronque? Debería descargar los carros en vías con menos tránsito, como el tramo del monumento al Agua hasta La Sabana, y el tercer carril nuevo, que igual lleva a la Circunvalación por la Uruca. Tomen acciones, por favor.

Glen Rodríguez Solís, Heredia

