Competencia necesaria en el aeropuerto Juan Santamaría

El chofer de un taxi oficial del aeropuerto me dejó hablando solo. Le indiqué que me dirigía a Pozos de Santa Ana y se fue sin dejarme abordar. Traté de hablar con un supervisor y no me permitieron volver a entrar. ¿Qué clase de servicio prestan si escogen el destino o no hay suficiente oferta para la demanda? Deberían permitir a Uber operar en la terminal aérea y que cada cliente escoja. Creo que la actitud y los precios serían otros.

