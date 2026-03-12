Cartas

¿Cómo reaccionarían nuestros vecinos del norte si el saqueo fuera a la inversa?

A la vista y paciencia de las autoridades, muchos están saqueando el oro de Crucitas y Conchudita y causando un daño ambiental de graves consecuencias

Por Redacción de La Nación

Vergüenza, dolor, frustración, indignación y más es lo que se siente al leer el destrozo, la invasión, la violación y la burla que hacen de nosotros los ladrones de nuestro patrimonio. Todo, a vista, paciencia, ineficiencia, descaro y complacencia de las autoridades ante el daño irresponsable en Crucitas y Conchudita. Quisiera ver la reacción patriota y bravía de nuestros vecinos si fuera a la inversa. ¿Cuándo dejaremos de bajar la cabeza y levantaremos la frente por nuestra patria?








