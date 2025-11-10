Cartas

¿Cómo promover el aborto si el país se está quedando sin niños?

En Costa Rica existen iniciativas que luchan a diario por salvar la vida de los bebés en peligro de ser abortados; el Instituto de la Mujer Ifemsi, en Pavas, ha ayudado a más de 2.200 mujeres

Por Redacción de La Nación

El Frente Amplio, muy a la ligera, nos anuncia que, en un eventual gobierno, restablecerá todas las medidas que procuran el aborto. Esto, en momentos en que Costa Rica, Uruguay y Chile están a la cabeza del envejecimiento de su población. Nos faltan niños. No hay que exterminarlos.








