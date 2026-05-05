Cómo extrañaremos a ‘Varguitas’

En la edición de La Nación del pasado jueves 30 de abril, el gran columnista don Jorge Vargas Cullell nos sorprendió con la noticia de su partida. En lo personal, debo confesar que me duele mucho su despedida, ya que, como fiel lector de La Nación por más de 50 años, esperaba con ansias todos los jueves la columna de “Varguitas” con sus atinados comentarios. También debo decir que, en la mayoría de los casos, comulgué con sus apreciaciones, y cuando no, “Varguitas” me dejaba con grandes interrogantes o inquietudes. Mil gracias, don Jorge, por premiarnos durante 20 años con sus valiosas columnas.

Arturo Chavarría Escalante, Lourdes de Montes de Oca

MABE: pésimo servicio al cliente

El 6 de agosto de 2024 compré, en Importadora Monge, una refrigeradora de marca General Electric de 26 pies cúbicos, modelo GNM26AETFSS. Sin embargo, la retiré hasta el 15 de diciembre de ese año. Once meses después, el 15 de noviembre de 2025, se dañó y pedí la visita de un técnico. Importadora Monge me indicó que ya había vencido la garantía de 12 meses (pues se toma en cuenta la fecha de la factura y no la fecha de retiro del equipo) y, lamentablemente, es MABE el que representa la marca GE en Costa Rica. Así, el técnico de MABE me informa que se quemó la tarjeta madre y que traerla al país tardará como máximo un mes. Al 20 de abril (cinco meses después), aún no habían traído el repuesto. He cruzado más de cinco correos con Servicio al Cliente de MABE. Solo me dicen que van a resolver la situación, pero nada.

Así que piénsenlo dos veces antes de comprar equipo GE o MABE, pues el servicio al cliente es inexistente.

Sergio García Jiménez, Río Oro de Santa Ana

Visas y revanchismo

Quitarles las visas de ingreso a EE. UU. a los miembros de la Junta Directiva de La Nación –a quienes no conozco– es atentar contra la sagrada libertad de expresión, que tan bien arraigada está en la Constitución y la historia del pueblo estadunidense.

Dado que existe la libertad de pensamiento, se puede estar en contra, se vale escribir por qué y los medios tienen el deber de ceder espacio para expresarlo. Es decir, en vez de atacar a la Directiva, pudieron manifestar aquello en lo que no están de acuerdo.

Igual con el gobierno de turno en Costa Rica: pueden defender su ideal político, pero no con revanchismo, castigando a quien piense diferente o intentando que cierren los medios de comunicación críticos a su gestión. Y esto vale para gobernantes de cualquier postura ideológica.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes Oca

Canto de yigüirros

Ya casi no se les escucha, pero el singular canto del yigüirro escondido entre los meandros de la madrugada siempre ha significado una bienvenida a la lluvia, hálito de esperanza, premonición bendita y confianza en mejores tiempos. Oír a lo lejos su melódico optimismo entre la espesura montaraz del silencioso follaje amanecido ha sido parte de la historia y el sentir costarricense: ese solitario yigüirro, sobreviviente del viento, plantado en su propia tozudez, llamando con frenética insistencia a la lluvia benéfica e igualitaria, que un año más reverdecerá la tierra, pese a los oscuros nubarrones del cambio climático.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

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