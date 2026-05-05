Cartas

Cómo extrañaremos a ‘Varguitas’

Mil gracias, don Jorge, por premiarnos durante 20 años con sus valiosas columnas 

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Por Redacción de La Nación

En la edición de La Nación del pasado jueves 30 de abril, el gran columnista don Jorge Vargas Cullell nos sorprendió con la noticia de su partida. En lo personal, debo confesar que me duele mucho su despedida, ya que, como fiel lector de La Nación por más de 50 años, esperaba con ansias todos los jueves la columna de “Varguitas” con sus atinados comentarios. También debo decir que, en la mayoría de los casos, comulgué con sus apreciaciones, y cuando no, “Varguitas” me dejaba con grandes interrogantes o inquietudes. Mil gracias, don Jorge, por premiarnos durante 20 años con sus valiosas columnas.








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