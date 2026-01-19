Cartas

Comida vencida en Fresh Market

El pasado 13 de enero me hicieron una devolución del dinero por una pasta carbonara vencida, pero yo me pregunto: ¿quién supervisa esto?

Ya son varias las ocasiones en que compro comida preparada en el Fresh Market de barrio Escalante y resulta que está vencida. Además, he notado que en la tienda suelen dejar productos ya vencidos para que la gente los compre. El pasado 13 de enero me hicieron una devolución del dinero por una pasta carbonara vencida, pero yo me pregunto: ¿quién supervisa esto? Se trata de una tienda cara y son sus propios productos de marca Fresh Market los que están vencidos. Espero que tomen cartas en el asunto.








