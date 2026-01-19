Comida vencida en Fresh Market

Ya son varias las ocasiones en que compro comida preparada en el Fresh Market de barrio Escalante y resulta que está vencida. Además, he notado que en la tienda suelen dejar productos ya vencidos para que la gente los compre. El pasado 13 de enero me hicieron una devolución del dinero por una pasta carbonara vencida, pero yo me pregunto: ¿quién supervisa esto? Se trata de una tienda cara y son sus propios productos de marca Fresh Market los que están vencidos. Espero que tomen cartas en el asunto.

Diego Alexander Ugalde Fajardo, barrio Escalante

Tienda Gollo y mi celular desaparecido

El pasado 10 de noviembre entregué mi celular, un Samsung Galaxy Z Flip 5 de 512 GB, al dependiente Aaron Navarro en la tienda Gollo Cartago centro, cerca del Mercado. Me indicaron que el trámite de revisión duraría 10 días hábiles. Tras un mes de evasivas y excusas sobre atrasos en el taller, el lunes 12 de enero, el administrador de la tienda, Donald Ramírez, confesó que el teléfono “se perdió” de una gaveta en un escritorio de la misma tienda.

Ahora, en lugar de darme una solución inmediata por un bien que estaba bajo su custodia, me dicen que debo esperar a que él informe a su supervisor y a Recursos Humanos, para que revisen videos de seguridad. ¿Si sabía del hurto por qué no informó de ello desde noviembre? ¿Esperaba que yo nunca fuera a buscar mi celular?

A mí, como cliente, no me interesan sus investigaciones internas ni sus videos. Si Gollo sospecha de un robo, lo que deben hacer es poner la denuncia ante el OIJ, pero mi derecho es que me devuelvan de inmediato el valor del celular que ellos mismos extraviaron.

Es indignante que una empresa de este tamaño pretenda que el cliente pague por su falta de control y seguridad. Esta semana pondré la denuncia correspondiente si no me responden pronto, pero es que ni una disculpa han dado. El servicio al cliente de Gollo deja mucho que desear.

Silvia Chacón Guevara, El Carmen, Cartago

Una Costa Rica de concordia

Los jóvenes del país están llamados a poner sus ideales en la ruta de los cambios que Costa Rica requiere. En este momento nos encontramos en un punto clave de nuestra historia. Sabemos que sin la juventud, no hay futuro: los jóvenes son el presente, el hoy, ahora.

Es tiempo de picar leña y saber abrir el surco para resembrar los valores fundamentales de nuestra democracia. Estamos llamados a dar lo mejor por Costa Rica, a trabajar hoy, ahora, por el voto consciente, por el país y por salvarlo del flagelo del narcotráfico y la violencia, todo con el discreto aporte de una voz inteligente.

Invitemos a realizar una Costa Rica de la concordia, de la conversación positiva y constructiva, guiada por los ideales más profundos de nuestra historia. Es el momento de tocar la puerta del vecino, de invitarlo con una sonrisa amable, a pensar en Costa Rica y a votar por Costa Rica. Este es un instante esencial para nuestro destino común. Todos estamos llamados a poner el hombro por la Costa Rica del futuro.

José Joaquín Chaverri Sievert, Escazú

Laura Fernández y evangélicos

Con sorpresa, salen a relucir reuniones entre Laura Fernández, candidata chavista, y un grupo de evangélicos en la que se ofrecieron puestos políticos. Este sector de evangélicos está promoviendo la candidatura de ella con folletos de propaganda para presentarla como la mejor opción. Hace poco tiempo, ella quiso hacer una misa para iniciar campaña, lo que la Iglesia católica rechazó.

Ahora digo, ¿cómo van a meter a Dios en este campo? No incluyan a Dios en estos enredos políticos, no usen el nombre de Dios en vano, ni traten de tentarlo, ya que el dueño de la verdad solo es Él. Están ofendiendo al pueblo creyente.

Por favor, a todos los grupos religiosos, no caigan en este juego; el tiempo se encargará de ponerlo todo en su lugar.

Víctor Manuel Guevara Ramírez, San Francisco de Dos Ríos

