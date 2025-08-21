Colgate y una aparente estrategia de evasión corporativa

Tras experimentar reacciones adversas con la pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, intenté seguir el protocolo oficial de la empresa para el reemplazo del producto.

El resultado: un laberinto burocrático donde el número de teléfono 800-2654283 remite al sitio web; el sitio web solo muestra un banner genérico sin información útil, y los enlaces dirigen a Guatemala o al mismo número telefónico ya contactado.

Esta dinámica circular parece ser una estrategia deliberada de desgaste en que Colgate cumple formalmente con anunciar la recuperación voluntaria, pero establece barreras prácticas que desalientan el seguimiento real de los casos.

Décadas de presencia en Costa Rica y, en apariencia, no tienen un protocolo eficiente para atender situaciones que involucran la salud de los consumidores. Los costarricenses merecemos respuestas concretas, no estrategias de evasión corporativa.

Roger Acuña Valverde, Curridabat

Era del hielo a la tica

Con tanta congelación de activos, parece que Tiquicia está entrando en una era del hielo de origen antropocénico. Entre otras consecuencias, acuñaremos nuevos conceptos contable-financieros: saldos helados, pasivos gélidos, provisiones para contingencias frívolas, depreciación congelante de activos, liquidez no tan fluida por deshielo, patrimonio glacial, etcétera.Incluso el lenguaje popular cambiará con frases como “ando gelado” en lugar de limpio. Y hasta canciones otrora “espantohorribles” para algunos, como Pingüinos en la cama, de Arjona, estarán en las listas de las más escuchadas, con nuevas connotaciones.Reír por no llorar. Por cierto, ¿seré yo? ¡Qué pacheco se puso!

Ronald Castro Ch., Heredia

Rehabilitar los ferrocarriles

Desde que se inauguraron las rutas 32 y 27, a Limón y a Caldera, respectivamente, el transporte de mercaderías a gran escala se paraliza constantemente por derrumbes, choques y vías reversibles. La afectación en la economía nacional y la pérdida en competitividad son incalculables.

Pero tenemos los ferrocarriles al Atlántico y al Pacífico abandonados sin razón. Su rehabilitación haría el transporte comercial muy fluido y dinamizaría enormemente la economía del sector privado y las finanzas del Estado. El costo de la inversión sería compensado con creces.

Galo Guerra Cobo, Aranjuez

Un semáforo, por favor

En San Francisco de Heredia, 100 metros al sur de Taco Bell, existe lo que se llama un “hormiguero” para atravesar (hacia el norte, el suroeste y el este) un cruce vial muy complicado.

Quizá entidades como Cosevi, la Municipalidad de Heredia y la Oficialía de Tránsito podrían intervenir para que se coloquen semáforos en ese cruce, que ocasiona frecuentes accidentes y una gran pérdida de tiempo.

Orlando Marín H., Heredia

El TSE aclara

En atención a la carta de la señora Silvia Gagneten Barbetta (La Nación, 18/08/2025), coincidimos en que el uso de la IA en la campaña electoral es un gran reto para el TSE. Más aún lo es para la sociedad costarricense, dueña de su democracia, como lo es para todas las democracias del mundo, que hoy comparten este desafío.

Desde el TSE hemos acompañado técnicamente la formulación de un proyecto de ley que resguarde los derechos de los costarricenses que podrían verse afectados por estas tecnologías (expediente legislativo 24.875). Brindamos el curso “Ciudadanía Digital Responsable” para que seamos más resilientes a la manipulación en Internet, y ofrecemos un robusto paquete de herramientas informativas en favor del voto informado.

María José Alvarado Aguilar, jefa a.i. del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del TSE

