Colección de huecos, sonoros golpes y gran peligro para conductores

En urbanización Las Rosas, en La Trinidad de Moravia, los daños en el pavimento bien podrían causar la muerte de algún motociclista

Por Redacción de La Nación

En urbanización Las Rosas, en La Trinidad de Moravia, 200 metros al oeste y 100 metros al sur del restaurante La Esquina Asiática, se formaron varios huecos y daños en el pavimento que bien podrían causar la muerte de algún motociclista; además, están provocando un excesivo maltrato a los vehículos que transitan por esa ruta.








