Cocodrilos y caos en río Tárcoles

Me voy a referir al caos que causa la parada que hacen turistas nacionales y extranjeros en el puente sobre el río Tárcoles para ver los cocodrilos, y el desastre no se debe a la reparación del puente, porque habilitaron doble carril durante este proceso. Las filas de vehículos en ambos sentidos son de kilómetros; es enorme el gasto de combustible y la pérdida de tiempo para los conductores y sus acompañantes.

Lo más lamentable es que el MOPT no muestra interés por controlar el tránsito en un área que es tierra de nadie. El alto tránsito peatonal, sumado a la colocación de dos ingeniosos reductores de velocidad, interrumpe constantemente la circulación de vehículos. Debería al menos colocarse un semáforo como medida transitoria, mientras se construye un puente peatonal.

Se podría cobrar a los visitantes una tarifa (por ejemplo, de $1 por turista, y una tarifa preferencial para nacionales) para dar mantenimiento a esta vía y cubrir obras de infraestructura.

Abilio Gerardo Hidalgo Alfaro, Jacó, Garabito

Desencanto

Estoy completamente de acuerdo con el comentario del señor Julio Vindas, en cuanto al “periodismo disfrazado”. Yo creía que los periodistas eran creíbles, pero me doy cuenta de que a muchos no les importa apoyar a un partido que solo daño le ha hecho a este país. Además, el caso de Randall Rivera, a quien admiraba y respetaba, me ha desencantado y no volveré a ver las noticias en esos espacios.

Betty Herrera Marín, San Francisco de Dos Ríos

Queja contra el INS

Como parte de los beneficios de mi póliza vehicular con el INS, se supone que cuento con servicio de transporte en taxi hacia y desde el aeropuerto. Este 25 de diciembre pasado, salía del país con mi familia y requería de dicho servicio hasta el aeropuerto a las 5:30 a. m. desde mi casa en Guachipelín. Lo coordiné con la debida antelación y estaba confirmado; pero, horas antes, el INS me canceló el servicio por la imposibilidad de conseguir un proveedor. Regresamos al país el 4 de enero anterior y comenzamos a esperar el transporte, confirmado para la 1:30 p. m., el cual nunca llegó.

¿Y adivinen qué? Llamé al INS y, nuevamente, me salieron con el mismo cuento: que les fue imposible conseguir un proveedor, y esta vez ni siquiera se tomaron la molestia de avisar. En ambas ocasiones, me ofrecieron el reembolso del transporte si yo lo conseguía por mi cuenta, pero esa no es la idea. El asunto es que si no tienen la capacidad de dar un servicio, que no lo ofrezcan.

Carlos Alberto Saborío Legers, Guachipelín de Escazú

Tren eléctrico y caos vial

Desde hace años, se viene hablando del tren eléctrico, cuantiosas sumas de dinero se han invertido en estudios de viabilidad y, como siempre, no se hace nada. Deberíamos aprender a ser más ejecutivos y menos políticos. En este tiempo, Panamá construyó dos líneas de metro, y está por iniciar la construcción de un tren desde Ciudad Panamá hasta la frontera con Costa Rica. En Monterrey, México, además de tener un metro, están construyendo un monorriel desde el aeropuerto internacional hasta el centro de la ciudad con motivo del Mundial de Fútbol 2026. Y, aquí, nosotros seguimos en propuestas con un sistema vial totalmente colapsado que les cuesta miles de millones a todos los costarricenses en tiempo, combustible y salud.

Bernardino Rojas S., Guanacaste

Taller de Grupo Q

El 12 de diciembre pasado, ingresé mi vehículo al taller mecánico de Grupo Q en la Uruca, para cambiar aceite de T/A, coolant del radiador y revisar el mínimo del motor. El 7 de enero anterior pedí que me lo devolvieran, porque no podía esperar más tiempo. Con casi un mes, solamente pudieron cambiar los fluidos, pero dejaron pendiente la revisión del motor. Además, hay una gran dificultad para comunicarse con el personal; es casi imposible. Juzgue usted el servicio.

Mauricio Aued Jaikel, Mata Redonda

