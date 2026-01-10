Cartas

Cocodrilos y caos en río Tárcoles

Es enorme el gasto de combustible y la pérdida de tiempo para los conductores y sus acompañantes. Y el MOPT no hace ni el intento por controlar el tránsito

Por Redacción de La Nación

Me voy a referir al caos que causa la parada que hacen turistas nacionales y extranjeros en el puente sobre el río Tárcoles para ver los cocodrilos, y el desastre no se debe a la reparación del puente, porque habilitaron doble carril durante este proceso. Las filas de vehículos en ambos sentidos son de kilómetros; es enorme el gasto de combustible y la pérdida de tiempo para los conductores y sus acompañantes.








