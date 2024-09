Cocaína desde Limón

Al aprobarse el monopolio privado, que vino a sustituir la terminal portuaria de Japdeva, una de las mejores en Latinoamérica, según la Cepal, se anunciaron 150.000 nuevos empleos y el aumento de las exportaciones hacia Europa. Pero aumentó el desempleo y solo se está cumpliendo la promesa de exportar más: ¡Nunca antes se había embarcado más cocaína en Limón!

Freddy Pacheco León, Heredia

Rueda de la fortuna

Canal 13 siempre ha tenido un rating bajo. Podría deberse a la temática cultural, poco atractiva para los televidentes; a la injerencia de los políticos de turno, que siempre han intentado utilizarlo para elevar su imagen; o, incluso, por simples venganzas políticas contra otros canales.

Un programa sencillo como La rueda de la fortuna, que no tiene interés cultural, desplomó las ventas de la JPS (un simple negocio) debido a que el Ejecutivo se “sacó el clavo” con el Canal 7 (donde el programa tenía muy buenas ventas). Por el contrario, la caída en Canal 13 fue del 70 %. Es decir, sería mejor que estuviera en manos de un verdadero canal cultural, ya que, sea por presupuesto o por los nombramientos de quienes lo dirigen —sin experiencia en televisión cultural—, lo han convertido simplemente en una plataforma política. Por eso digo: mejor fuera de manos del Canal 13.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Agradecimiento

En nombre de los residentes del sector sur de Hatillo, doy las gracias a Metrocoop, por su disposición, y al Consejo de Transporte Público (CTP) porque el bus ya ingresa a nuestros barrios. Vieran qué contentos estamos, principalmente los adultos mayores.

Mario Romero Orozco, Hatillo

Hospital de Cartago

Como especialista en suelos y contrario a la filosofía política del presidente, creo que fue una pésima compra la de la propiedad donde se pretende construir el hospital de Cartago. El suelo está cubierto de sonsocuite, un material impermeable en época lluviosa, y por lo tanto, se forman lagunas.

En verano, expulsa la humedad y deja tremendas grietas, que se reflejarán no solo en los pavimentos si no se sustituye por lo menos un metro, como se hizo en la intersección de las Garantías Sociales, sino también en el piso inferior del hospital. El reemplazo de ese metro en toda la propiedad tendría un costo incalculable, ya que Cartago carece de fuentes de materiales pesados como la piedra bola.

Max Sittenfeld Appel, Escazú

Cuota extra

Me parece bien que los pensionados y quienes están próximos a pensionarse, que cotizaron al IVM, hagan un aporte equivalente al valor de la cuota del seguro voluntario, ya que con el paso de los años todos seguiremos utilizando los servicios de la CCSS.

Es una contribución que la Caja merece, ya que también brinda medicamentos a la gran mayoría de la población, incluidas personas del Régimen No Contributivo o aseguradas por el Estado. Debemos agradecer a la Caja, no hablar mal de ella, ni criticarla ni exigir sus servicios, pues la gente tiene para algunas cosas, pero no para pagar consultas privadas ni para comprar medicamentos.

Marilyn Medina Villegas, Puntarenas

