Cobro injusto de impuestos

Pagué mis impuestos municipales a principios de año, y hace poco recibí un correo electrónico de la Municipalidad de Curridabat donde me notifican sobre tres períodos pendientes, que varían entre ¢800 y ¢2.300. No es la primera vez que me pasa. Sería mejor que, al cobrar los impuestos al comienzo de cada año, fuera por la totalidad que deben facturar, o que enviaran el aviso antes de la fecha de vencimiento.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌