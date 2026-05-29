Cobro de peaje debe suspenderse por tramo cerrado

No se debiera cobrar peaje durante el cierre del tramo que incluye el kilómetro 56 de la ruta 27 por daños probables en una alcantarilla corrugada de gran tamaño. El desvío propuesto para vehículos livianos por la ruta terciaria 757 es de capacidad muy limitada, lo que va a provocar presas y atrasos inmensos. Esto, además, obligaría a la empresa administradora de la ruta 27 a buscar otras alternativas más inmediatas que solventen el daño, como la colocación de puentes tipo bailey, que el MOPT le puede ceder, y si no es posible, importar los producidos en Estados Unidos.

Max Sittenfeld Appel, Escazú

Comunidad abandonada

En Villas Salas de Cascajal, Orotina, unas 50 familias enfrentamos desde hace años problemas para acceder al agua potable. Aunque contamos con el servicio de una Asada, su capacidad ya no es suficiente para abastecer a toda la comunidad.

Consultamos a la Municipalidad de Orotina sobre la posibilidad de recibir el servicio municipal, pero se nos indicó que debíamos asumir el costo de instalar una nueva red de tuberías, algo fuera del alcance de muchos vecinos. ¿Cómo es que una municipalidad pone condiciones para suministrarnos el vital líquido? ¿Por qué el gobierno no mete mano en este caso?

Además, los caminos de la zona se encuentran en mal estado. En ocasiones, los propios residentes debemos reunir dinero para comprar material y realizar reparaciones básicas, pues incluso una ambulancia tendría dificultades para ingresar.

Aunque contamos con servicio de recolección de basura, la atención a nuestra comunidad sigue siendo insuficiente. Por ello, solicitamos a la Municipalidad de Orotina que busque soluciones para garantizar el acceso al agua potable y mejorar la infraestructura vial de la zona.

Johnny Vindas Salas, Heredia

Armonización eléctrica: qué sí y qué no

En torno al proyecto de Armonización Eléctrica, conviene concentrarse en un punto estratégico para el país: permitir que los generadores privados puedan vender energía en el Mercado Eléctrico de Centroamérica.

Durante el gobierno de Carlos Alvarado, esa posibilidad no avanzó, pese a que habría significado mayores oportunidades para atraer inversión, generar empleo y aprovechar excedentes de producción eléctrica nacional. Esa exportación la podría hacer el propietario privado siempre y cuando no la requiera el ICE. Costa Rica posee una matriz energética fuerte y reconocida internacionalmente. Abrir espacios de comercialización regional podría fortalecer la competitividad del sector sin debilitar al ICE.

El resto de la estructura del ICE no debería alterarse. El ICE ha sido fundamental para el desarrollo eléctrico y de telecomunicaciones del país, y continúa siendo una institución estratégica que merece estabilidad. La discusión debe enfocarse en modernizar y ampliar oportunidades, no en desmontar lo que durante décadas ha servido bien a Costa Rica.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Grandes seres humanos

Deseo agradecer a la doctora Nandy Vargas Fallas y al doctor Juan Diego Díaz Salas, del Hospital Universal, en Cartago. Son grandes seres humanos a quienes se les nota cuánto aman su profesión. Que Dios los llene de bendiciones.

Esteban Gómez Sanabria, Cartago centro

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