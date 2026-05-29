Cartas

Cobro de peaje debe suspenderse por tramo cerrado

El desvío propuesto para vehículos livianos por la ruta terciaria 757 es de capacidad muy limitada, lo que va a provocar presas y atrasos inmensos

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Por Redacción de La Nación

No se debiera cobrar peaje durante el cierre del tramo que incluye el kilómetro 56 de la ruta 27 por daños probables en una alcantarilla corrugada de gran tamaño. El desvío propuesto para vehículos livianos por la ruta terciaria 757 es de capacidad muy limitada, lo que va a provocar presas y atrasos inmensos. Esto, además, obligaría a la empresa administradora de la ruta 27 a buscar otras alternativas más inmediatas que solventen el daño, como la colocación de puentes tipo bailey, que el MOPT le puede ceder, y si no es posible, importar los producidos en Estados Unidos.








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