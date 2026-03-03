Cartas

Le dan cita por cataratas en junio de 2029, pero no para operarla

Un médico particular, mediante referencia formal, indicó que la paciente, de 68 años, debe ser operada este año, y Oftalmología de la Clínica Clorito Picado le dio cita para valoración inicial ¡dentro de tres años y medio!

Tengo 68 años y me veo en la obligación de manifestar públicamente mi profunda preocupación e indignación por los desproporcionados tiempos de espera en el sistema de salud pública.








