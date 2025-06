Círculo de poder en organizaciones

Las organizaciones son fundamentales para que un colectivo alcance sus objetivos. En mi comunidad existen muchas, pero todas comparten un problema: están conformadas por las mismas personas.

Por ejemplo, si hay tres organizaciones –A, B y C–, los miembros de cada una de ellas se repiten: en la A están María, Pedro, Juana y Carlos; en la B, María, Pedro, Juana y Mario; en la C, María, Pedro, Juana y Carlos nuevamente. A pesar de la aparente diversidad, el poder no se distribuye realmente, sino que permanece en el mismo grupo de personas.

Este grupo dominante se aprovecha de la situación. Los beneficios que deberían ser equitativamente repartidos –como empleos y donaciones– terminan favoreciendo solo a sus allegados: familiares, amigos y conocidos cercanos, quienes los reciben sin haber hecho ningún esfuerzo. Mientras tanto, aquellos que trabajan arduamente para obtener dichos beneficios quedan excluidos simplemente porque no pertenecen a ese círculo.

Es hora de generar conciencia y fomentar una participación más activa dentro de nuestras organizaciones. Solo así podremos romper con este patrón de exclusión y construir un sistema más justo y transparente.

Cindy Mora Jiménez

Televisor en Monge

El pasado 10 de mayo llevé a Importadora Monge de Tres Ríos un televisor Telstar 50P, sin garantía pero que es parte de su propia línea, esperando un diagnóstico profesional.

Lo que ha seguido ha sido una pesadilla logística: el 23 de mayo me llaman de Monge Tejar (¿por qué ahí?) diciendo que ya está listo. Solicito su regreso a Tres Ríos. El 29 llega, pero el 31 me dicen que fue devuelto porque no había pagado el servicio de revisión. Nadie me avisó, aunque pregunté expresamente. Pagado el mismo 31, vuelve a enviarse.

Desde entonces, múltiples llamadas, tickets abiertos, mensajes por WhatsApp... y nada. A este paso, temo que cuando por fin me llamen, me dirán que el repuesto llegará para el 2050.

Vera Chaves Quirós, Montes de Oca

Desastre en farmacia de CCSS

Durante más de 60 años de utilizar los servicios de la CCSS, nunca había experimentado el caos que hemos venido sufriendo los asegurados, desde hace un par de años, cuando acudimos a la farmacia de la clínica y no nos entregan cierto medicamento “porque no hay en existencia”. Esto nunca lo habíamos sufrido. Ahora, prescriben tales y cuales medicamentos, por simples y baratos que sean, y resulta que no hay. Es increíble el nivel de incompetencia en la adquisición de los medicamentos ordinarios, ya no se diga con aquellos que “requieren una autorización especial o superior”.

A mi esposa constantemente le dicen que no hay ControLip y, cuando ya está disponible, entonces le despachan una provisión solo para dos semanas, aunque perdió dos semanas esperando. Las recetas que le entregan ya no son para un mes, sino que, en la práctica, son para 15 días... Es un caos el servicio de farmacia global de la CCSS. Y eso solo es incompetencia de las altas autoridades de la institución, a las que no les preocupa en lo más mínimo algo tan básico de los servicios de salud. Ojalá llegue pronto el 8 de mayo del 2026.

Habib Succar Guzmán, Zapote

Arreglo de auto

En cinco ocasiones, durante los últimos tres meses, he tratado infructuosamente de resolver la reparación de un vehículo que tiene seis meses en un taller de Liberia (506). Como respuesta, solo he tenido una increíble irresponsabilidad, incumplimiento y falta de seriedad ante las constantes promesas de reparar el vehículo, que es una herramienta de trabajo para mí. Los plataformistas solo responden que “han escalado” el caso a sus superiores, y yo asumiendo los gastos financieros del préstamo en el banco.

Rodrigo Ramírez Calvo, La Unión

