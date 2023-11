Cierre de dispensario de la CCSS en San José

El dispensario de Medicina Mixta de la CCSS que estaba en San José fue cerrado. Ahora hay que ir a otro, detrás del Cementerio Calvo, para lo cual debo caminar casi un kilómetro.

Ojalá la Defensoría de los Habitantes se dé por enterada y se ocupe de instar a quien corresponda para que enmiende esta desconsideración con los asegurados.

Guillermo Prendas González, San José

Mercado del ICE

Parece difícil que una empresa con décadas de experiencia pierda una cuota significativa de mercado. Quienes nacimos con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y sus empresas sentimos el orgullo del empuje inicial y la labor de líderes como el Ing. Jorge Manuel Dengo, entre muchos que engrandecieron la institución y marcaron el rumbo de nuestro país en el campo energético y las telecomunicaciones.

Hoy veo con tristeza cómo la marca Kölbi está bajo el umbral del 50 % del mercado y no dejo de preguntarme las razones. El mes pasado tuve que experimentar una de ellas. Reporté que no recibía señal de televisión y solicité la visita de un técnico. Pasaron tres semanas y, como no vinieron, me comuniqué con el centro de llamadas y les indiqué que había decidido cancelar el plan.

Pensé ingenuamente que motivaría a la empresa a dar el servicio, que por ser cliente durante 20 años merecía cierta consideración. En vez de ofrecerme alguna alternativa, desconectaron la internet.

Fernando Sánchez Matamoros, Heredia

Arreglos de pago

¿Cuándo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se actualizará para poder cumplir con el arreglo de pago de forma virtual? Es increíble que ni siquiera en un banco sea posible hacer la diligencia y haya que desplazarse a una sucursal. Les encanta tener gente haciendo fila, gastando tiempo y gasolina, soportando presas y personal descortés.

Noelly Vega Montero, Santa Ana

Avería en Monterrey

El sábado, cerca de las 7:15 p. m., reportamos una avería que desconectó las señales de internet y televisión del ICE en Monterrey de Montes de Oca.

Por teléfono y mensaje de texto, justificaron el no haber enviado técnicos a repararla aduciendo que era un daño general y que en doce horas el servicio sería restablecido. Estoy segura de que los domingos las cuadrillas no trabajan y por eso no vinieron.

Diana E. Aguilar Ramírez, Montes de Oca

Gastos médicos del INS

La sección encargada de gestionar los reembolsos por gastos médicos en el INS presenta uno de los ejemplos más caóticos de organización. La falta de comunicación interdepartamental, de diligencia y orientación al cliente, y la carencia de mecanismos de supervisión adecuados hacen que las facturas tarden tres meses o más en ser gestionadas. Incluso, en ocasiones, las solicitudes se archivan por “falta de algún requisito”, sobre el cual nunca me notifican.

Me surge la inquietud de si los recursos destinados a esta institución pudieran ser utilizados de manera mucho más eficiente y quién debe ejercer el control de los mandos medios. ¿Siguen siendo tierra de nadie los recursos de las instituciones del Estado?

Harold Hütt Herrera, cantón de Mora

Valor de las personas

El valor de las personas depende de quienes las juzguen. Los niños y demás miembros de una familia en Ucrania y Gaza supongo que deben tener el mismo cuidado, el mismo respeto y la misma protección, aunque pareciera que la realidad es otra.

Me pregunto qué hicieron gobernantes de países como Chile, Colombia y Bolivia, que se alarman por las actuaciones de Israel, que desde luego son reprochables, aunque fueron provocadas por Hamás, cuando Rusia invadió a Ucrania sin motivo alguno y mató todo ser vivo que aparecía en el camino. Pareciera que los niños de Ucrania son diferentes a los niños de Gaza.

Fernando Víquez Alfaro, Alajuela

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.