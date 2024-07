Chaves y Cisneros

El presidente, Rodrigo Chaves y la diputada y asesora, Pilar Cisneros, saben que los ciudadanos que no quieren ver ni saber son su soporte. Así, sus mensajes, mezcla de demagogia y errores, al ser acogidos como verdades filosóficas, debilitan las libertades públicas. El cardumen no cuestiona el rumbo por el que es conducido; lo sigue instintivamente y le basta con respirar y creerse protegido. Juan Salvador Gaviota, si fuera un pez, sería expulsado por atrevido, por querer conocer la verdad, por desear entender la condición psíquica del líder, por liberarse del acto sumiso de no pensar.

