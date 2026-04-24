Cartas

¿Cómo puede Chaves jactarse de nunca haber ido a la Asamblea General de la ONU?

Pinochet, Stroessner, Ortega... El patrón es el mismo: prefieren aislarse para que no les digan las verdades

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Por Redacción de La Nación

El presidente trató de torpe a la relatora de la ONU y se ha jactado de no haber asistido ni una sola vez a ese organismo. Pinochet, durante 17 años de dictadura, fue solo una vez y evitó asistir precisamente por la condena de Naciones Unidas a su gobierno, en el que abundaron las violaciones a los derechos humanos. Stroessner, durante 35 años de dictadura, fue una vez, buscando validación internacional. Igual pasa con el vecino Ortega.








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