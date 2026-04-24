¿Cómo puede Chaves jactarse de nunca haber ido a la Asamblea General de la ONU?

El presidente trató de torpe a la relatora de la ONU y se ha jactado de no haber asistido ni una sola vez a ese organismo. Pinochet, durante 17 años de dictadura, fue solo una vez y evitó asistir precisamente por la condena de Naciones Unidas a su gobierno, en el que abundaron las violaciones a los derechos humanos. Stroessner, durante 35 años de dictadura, fue una vez, buscando validación internacional. Igual pasa con el vecino Ortega.

El patrón es el mismo: prefieren aislarse para que no les digan las verdades. Durante cuatro años, Chaves ha atacado reiteradamente a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial. Además, ha atacado a la prensa y a otras instituciones fiscalizadoras cuando lo cuestionan.

¿Con qué autoridad moral puede aspirar al Ministerio de la Presidencia si, en cuatro años, ha sido incapaz de construir un diálogo edificante? Ojalá doña Laura no se embarque nombrándolo.

Jorge Varela Solís, San Vicente de Moravia

Pésima atención en Ebáis

En el Ebáis de la Asunción de Belén, Heredia, limitan la atención de adultos mayores, discapacitados y embarazadas a un máximo de cinco por día (normalmente, asignan tres o cuatro espacios o, increíblemente, dos, como ocurrió la mañana del jueves 16 de abril). Y para lograr uno de esos espacios preferenciales (que se empiezan a dar a las 9 a. m. y son para consulta al día siguiente), los pacientes debemos llegar muy temprano a esperar más de dos horas por fuera del centro médico. ¡Que alguien haga algo, por favor!

René Roblero Rodríguez, Ulloa de Heredia

Disculpa de Masxmenos

En respuesta al señor Guillermo Cavallini (Cartas 19/04/2026), Masxmenos reafirma su compromiso de actuar siempre en resguardo de la confianza de sus clientes. Lamentamos lo ocurrido y ofrecemos disculpas. Agradecemos su comentario, ya que nos permite revisar y fortalecer nuestros procesos.

Mónica Elizondo, Asuntos Corporativos de Masxmenos

Buses de Caribeños

El 20 de abril tomé un bus de la empresa Caribeños en la terminal de Guápiles. Pedí pagar por Sinpe móvil, porque antes se podía, y me lo rechazaron. Esto podría constituir una violación del artículo 4 de la ley N.° 9416. Además, estos buses no tienen horarios fijos y no cuentan con aire acondicionado.

Juan Pablo Colindres Gaitán, San Pedro de Montes de Oca

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