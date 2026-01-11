Chaves, Bukele y muchas preguntas

¿Creerá Chaves que Bukele puede venir a decidir una elección de los costarricenses? ¿Creerá que los ticos buscamos un modelo de gobierno dictatorial? ¿Creerá que aspiramos a tener un régimen que derrocha en un ejército represivo lo que necesita con urgencia el combate a la miseria extrema que azota a El Salvador? ¿Creerá que queremos copiar una dictadura que desatiende la educación, la salud y las garantías sociales? ¿Creerá que la suspensión de las garantías constitucionales se puede imponer a nuestro pueblo? ¿Creerá que la mayoría de los ticos somos “básicos”? ¿Creerá que un culto caballero, amable, cálido e inteligente, no es lo que queremos en Casa Presidencial?

Freddy Pacheco León, Heredia

Viacrucis con El Lagar Liberia

Compramos una cama con sus veladoras y pagamos de contado. Nos la llevaron. Revisamos y estaba dañado el respaldar y parte de las veladoras. Es decir, no hubo control de calidad. Las devolvieron y ahí empezó el viacrucis: que no tenían otra, que la podían arreglar (ya no sería nueva) o que nos enviaban una base mientras tanto. Y todo eso duró ocho días, con tres días sin respuestas. Al fin, contestaron que mañana llegaba, y no llegó. Que al otro día, a las 8 a. m. y tampoco. Llegó en la tarde, con un trabajador de El Lagar que no podía bajar nada. Y yo, adulto mayor y mi esposa, debimos bajar todo.

Se revisa y está lleno de moho. Llamamos de nuevo a El Lagar para que, otra vez, recogieran lo que no revisaron. Y pedimos que se nos devuelva el dinero. Veremos si cumplen. Hemos sido clientes de El Lagar en San Francisco de Dos Ríos y ahora en Liberia. Espero que mejoren sus controles de calidad y el servicio de entrega.

Mario Valverde Montoya, Liberia

BCR y el peor trato al cliente

He sido defensor del BCR ante los intentos de cederlo a los intereses ocultos afines al poder político e incluso mantengo algunos servicios en la institución. No obstante, su atención al cliente es decepcionante.

Concertamos una cita para un trámite, que fue confirmada mediante llamada del Centro de Atención Telefónica (800-227-2482) para las 3:50 p. m. en la agencia de Tarrazú. Llegamos 10 minutos antes y no nos dejaron ni siquiera entrar alegando que el sistema de ellos no la tenía registrada. Llamamos al CALL, ratificaron que allí estaba registrada, que habían llamado a la agencia y que ya iban a salir a atendernos.

Al final, salió una funcionaria malencarada a decirnos que fue una falla del sistema y que teníamos que iniciar el trámite de nuevo, a pesar de que le dijimos que no era nuestro problema, que la máquina fotográfica estaba allí y la encargada también. Solamente dio media vuelta y nos dejó afuera, solos con la frustración. Como que mi criterio para que el Banco no se venda empezó a cambiar.

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

El Riu y nuestra ley

Notas de prensa nacionales e internacionales comunican el fallo judicial en contra del hotel Riu por daño ambiental en Matapalo de Carrillo. Nuestros tribunales han condenado a dicha empresa por alterar gravemente el medio ambiente –sobresale la desaparición del manglar ubicado entre la playa y la finca en que se construyó el hotel– y obligan a reparar el daño causado.

Dicho actuar empresarial ha sido denunciado desde hace muchos años por diversos actores sociales y aparece también en no pocas publicaciones científicas. Sin embargo, el pronunciamiento judicial obedece a la denuncia interpuesta por una valiente asociación ambientalista local, y no al actuar de alguna de las instituciones encargadas de proteger la naturaleza y asegurar el desarrollo sostenible en el país.

Ante esta situación, la pregunta que debe ser oficialmente contestada es: ¿por qué, en tantos años, el Estado no actuó de oficio para evitar o penalizar el daño a la naturaleza causado por el hotel Riu?

Édgar Eduardo Blanco Obando, Liberia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.