Cartas

Chaves: alabanzas a Dios y discurso autoritario

El discurso del presidente Rodrigo Chaves ante una concurrencia de evangélicos sonó como la predicación de un pastor adoctrinando a sus feligreses

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Por Redacción de La Nación

Escuchar el discurso del elegido Rodrigo Chaves ante una concurrencia de evangélicos es escuchar a un pastor adoctrinando a sus feligreses, pero en un sentido muy alarmante, con claras tendencias al autoritarismo puro. Como un populista hábil, utilizó su discurso lleno de frases y alabanzas a Dios que los religiosos utilizan en sus sermones para manifestar esos deseos de eliminar la democracia de Costa Rica. No puedo creer que los asistentes aplaudieran a un personaje que ha sido cuestionado en diversas ocasiones por actos que van contra las creencias de estas personas.








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