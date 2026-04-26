Chaves: alabanzas a Dios y discurso autoritario

Escuchar el discurso del elegido Rodrigo Chaves ante una concurrencia de evangélicos es escuchar a un pastor adoctrinando a sus feligreses, pero en un sentido muy alarmante, con claras tendencias al autoritarismo puro. Como un populista hábil, utilizó su discurso lleno de frases y alabanzas a Dios que los religiosos utilizan en sus sermones para manifestar esos deseos de eliminar la democracia de Costa Rica. No puedo creer que los asistentes aplaudieran a un personaje que ha sido cuestionado en diversas ocasiones por actos que van contra las creencias de estas personas.

Bernardino Rojas S., Liberia, Guanacaste

Brutalismo político

Nunca en la historia patria habíamos tenido un mandatario que públicamente utilizara un lenguaje tan soez, vulgar y chabacano. Da vergüenza, de verdad. Franco Berardi, escritor y filósofo italiano, ha llamado a este fenómeno “brutalismo político”: “una categoría que remite tanto a una estética como a una ética del poder basada en la imposición directa, la deshumanización y la renuncia explícita a los dispositivos simbólicos que tradicionalmente mediaban la dominación”. Es un tipo de comunicación dirigido a los sectores más básicos, que se identifican con el ataque y la descalificación, sobre el debate propositivo.

Pareciera que, al no poder prometer futuro, lo que ofrece a los sectores que lo apoyan es un goce cruel en sus manifestaciones: la satisfacción de ver al otro humillado. En palabras del doctor Carlos Guarnizo: “La vulgaridad discursiva no es solo una estrategia electoral; es una pedagogía de la crueldad que se filtra en la vida cotidiana, en el trato laboral, en las redes sociales, en la familia. Humillar se vuelve legítimo”.

Mientras el éxito siga asociado a la psicopatía, y el poder, a la humillación, la democracia será una entelequia. La tarea urgente es reaprender a hablar sin destruir, a ejercer el poder sin agredir”.

José Carlos Vásquez Morera, sociólogo y administrador público

Buen uso de la ciencia

Las naciones potentes en investigaciones científicas, como Singapur, Corea, Suecia, Alemania, Reino Unido e Israel, tienen consejos de alto nivel universitario. Los resultados de sus investigaciones se convierten rápidamente en una política del país. La ciencia no se transforma en una diatriba política. Sus resultados son fundamentales para el bienestar de toda la sociedad. La inteligencia está en unir al país con el talento de las universidades.

José Joaquín Chaverri Sievert, Escazú

BoxCorreos: pésimo

Luego de solicitar dos paquetes (BX104415403US y BX104414646US) a través del sistema BoxCorreos, de Correos de Costa Rica, el mensajero indica en sus registros para ambos “intento fallido”. Esto, pese a que en mi casa había personas que hubieran podido recogerlos.

Después, revisando los registros de mi cuenta en BoxCorreos, se indica que uno de los paquetes se encuentra en la sucursal de Pavas, la cual dista de la sucursal que tengo registrada en caso de “intento fallido”.

Para colmar la paciencia del cliente, se le ocurrió a Correos eliminar los teléfonos de las sucursales, por lo que ahora tenemos un Correos “incomunicado”. Los clientes no podemos llamar para preguntar si nuestro paquete está en tal o cual sucursal.

Todo lo anterior ha hecho que yo me convierta en el localizador de mis paquetes: en vez de llegar el servicio (por el que pago) a buscarme para completar la entrega, soy yo el que ando detrás de los paquetes sin saber siquiera si los voy a encontrar, porque ni los mismos empleados de Correos saben si los envíos están o no en el sitio que indican los registros. Y llamar al 2257-8888, de Correos de Costa Rica, es perder el tiempo.

Rafael Barrantes Segura, San Luis de Santo Domingo

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.