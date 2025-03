Cero apoyo

No entiendo cómo se manejan las becas de alimentación y transporte en los colegios públicos. Conozco casos de estudiantes, hijos de madres solteras que, con gran sacrificio, envían a sus hijos al Liceo de San Roque, y les niegan esos servicios.

Los delincuentes tienen vía libre para reclutarlos y convertirlos en sicarios, pues del Estado no reciben ningún apoyo.

Miriam Ramírez López, Grecia

Hospital Metropolitano

Respondemos a la publicación de la señora Victoria Eugenia Corrales Mora, el 22 de marzo. Con respecto a su opinión sobre la solicitud de una epicrisis, lamentamos los inconvenientes sufridos. El documento ya fue gestionado y entregado, y hemos reforzado nuestros procesos internos con el fin de evitar que situaciones como esta se repitan. Valoramos la oportunidad para fortalecer y elevar la calidad de nuestros servicios.

Mónica Nagel, Asuntos Corporativos Grupo Montecristo

Oferta engañosa

Veinsa Motors ofrece un “plan plus” de mantenimiento del carro en que, por una cuota mensual, se tiene derecho –según la publicidad– a cambios de aceite de motor cada 10.000 km o cada seis meses. Pero al leer la letra pequeña en el contrato, se descubre que el cambio de aceite no lo hacen solo a los seis meses, sino además de haber recorrido 10.000 km desde el último cambio, de manera tal que quizá solo a los señores taxistas les convenga un plan de estos.

Jorge Marchena Rosabal, Tres Ríos

Consulta a JPS

Una consulta a la Junta de Protección Social (JPS): ¿Por qué razón, activando la lotería del sorteo extraordinario alfanumérico, para participar en La Rueda de la Fortuna, los enteros y fracciones de la serie 10 y la serie 07 me indican “emisión incorrecta”, si fueron todos comprados en línea?

Gerardo Arias González, La Unión

BAC y triple cobro

Me sumo a las quejas sobre el BAC que se han publicado en esta sección. En este mes de marzo, se me han cobrado tres diferentes pólizas de pérdida y robo, cuando solo tengo una activa. Llamo a Servicio al cliente y me cancelan los seguros duplicados; sin embargo, me siguen cobrando los seguros.

Ya, de verdad, no sé a quién escalar este problema; es una barbaridad que jueguen así con el tiempo y el dinero de las personas.

Cristina González Peña, San Rafael de Escazú

Dichos del pueblo

Quién hubiera pensado que muchos de los dichos de nuestro hablar popular terminarían representando las actuaciones del actual presidente. Veamos: chabacano (persona grosera, de mal gusto, vulgar), charlatán (persona que habla mucho sin sustancia), chanchullo (manejo ilegal para conseguir un fin). Todos estos términos describen su forma de ser y actuar. Con su populismo, ha logrado engañar a más de un costarricense, pero nuestro pueblo no es ignorante y se lo dará a entender, tarde o temprano.

Bernardino Rojas S., Liberia Guanacaste

Aceras en Escazú

Escazú no es un cantón para peatones y menos para discapacitados; es un lugar solo para carros. Es imposible salir a caminar con una persona en silla de ruedas o con un bebé en coche, porque en un tramo de 10 metros, hay acera, y en el siguiente, ya no hay. ¿Qué pasa con la Municipalidad, ¿por qué no regula esto? En un cantón con tanto recurso, esto es inaceptable.

Sofía Monge Lippa, Santa Ana

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.