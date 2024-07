Celular nuevo en reparación

Es una pena que una empresa tan grande como Gollo no ofrezca un mejor servicio. Para ser atendido, hay que visitarlos hasta cuatro veces y, además, quedarse sin celular durante 15 días, espero que no sea más, mientras lo revisan y arreglan. Compré el celular hace menos de tres meses y espero que lo dejen bien, ya que no es culpa del cliente haber recibido un producto defectuoso.

