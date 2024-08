CCSS indiferente al dolor

Durante los últimos tres años he acudido al Ebáis de San Rafael de Montes de Oca y solo he recibido acetaminofén con codeína, una inyección de complejo B y prednisona. El expediente del EDUS registra aproximadamente 10 citas por todas mis consultas. Mientras tanto, tengo una lesión cervical que necesita tratamiento. Después de dos citas en Neurocirugía, me examinaron y remitieron a la Clínica del Dolor. Aún estoy esperando que me atiendan por segunda vez en la ventanilla para averiguar qué pasó, pero en dos meses nunca me llamaron para darme la cita. ¿Cómo pueden pensar que he sobrevivido con dolor sin tratamiento? Esperé más de cinco meses por la cita de Neurocirugía y dos meses más por un cupo en alguna otra especialidad que me brinde alivio. He tenido que costear todas las atenciones médicas privadas, mientras tanto, la CCSS me rebaja puntualmente de mi pensión más de ¢100.000 mensuales por enfermedad.

