Castigo inmerecido para los buenos conductores

Tengo 50 años de manejar moto, nunca me han multado ni he chocado. ¿Por qué no aumentan el seguro obligatorio únicamente a los imprudentes? Nosotros, los responsables, debemos pagar sus servicios médicos. No es justo.

Iván Bastos Segura, Alajuela

Correos electrónicos y cobros

Aeropost, conocido como Aerocasillas, me envía correos desde julio y cobros por un servicio que no he solicitado. A pesar de mis explicaciones y petición para que dejen de enviarme correspondencia y eliminen los cobros indebidos, la empresa insiste. Primero, bloquearon mi cuenta sin justificación y, después, la cerraron definitivamente. Tal práctica es abusiva y viola mis derechos como consumidor. He intentado resolver el asunto con la empresa, pero no he recibido una respuesta satisfactoria.

Roger Acuña Valverde, Curridabat

Bellezas naturales

Viajo a menudo a la bella isla Tortuga y veo visitantes recolectando arena, piedras y conchas en la playa. Cada año se decomisan en el aeropuerto Juan Santamaría 10 toneladas de bienes naturales. Deben diseñar un anuncio para la televisión con el objeto de que los costarricenses seamos fiscalizadores de nuestras bellezas.

Percy Piedra Alfaro, San Isidro de Heredia

Tradiciones ticas

El 31 de octubre se celebran simultáneamente Halloween y el Día Nacional de la Mascarada Tradicional Costarricense. No festejo Halloween y tengo lindos recuerdos de cuando era niña. En mi escuela se realizaban juegos tradicionales, como carreras en sacos, la carrera de la cuchara con el huevo, caminar en zancos, bailar el trompo, hacer dormir el yoyo; mientras, en el salón, los adultos se entretenían con un bingo, y la cimarrona y la mascarada levantaban polvo en media calle poniéndonos a bailar. Qué necesario es hoy transmitir a los niños el respeto y la admiración por las tradiciones de antaño, porque de esto depende en gran medida el fortalecimiento de nuestra idiosincrasia. Un pueblo que ignora de dónde viene, tampoco sabe para dónde va.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Bares ruidosos

Escalante se ha ido convirtiendo en un lugar de bares ruidosos, lejos de la zona rosa que esperábamos. Parece un híbrido entre la Calle de la Amargura y La Cali. ¿Qué va a pasar? Los restaurantes terminarán por trasladarse y dejarán el vecindario en manos del creciente desorden.

Claudio Guzmán Chacón, barrio California

Pesadilla después de comprar un auto

Adquirí un Renault Koleos en febrero y no me han devuelto los $200 entregados como anticipo. Pero eso no es todo: llevaron el vehículo, que es nuevo, a Dekra y no pasó la inspección. Además, me di cuenta de que la placa provisional estaba vencida, por lo que me dieron otra. Con respecto al dinero, dicen que el problema está en Guatemala, donde supongo que está la casa matriz. El auto no aparece en el Registro de la Propiedad, la agente ya no trabaja en la empresa y les propuse hacer una revisión o un cambio de aceite para compensar el depósito, pero tampoco obtuve respuesta.

Ana Lorena Rodríguez Araya, Curridabat

Depósito de $500

Pagué $500 a Veinsa Motor para reservar un vehículo cuya compra no se concretó. Llevo cuatro meses intentando obtener la devolución y nadie sabe ni contesta nada.

Tomás García Escobar, Desamparados

