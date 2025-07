Felicito al señor Guillermo Rivera G., de Desamparados, por su carta sobre un problema que empeora cada vez más y nadie se hace responsable: el de las decenas de cables principales y miles de acometidas que inundan todo nuestro territorio.

El problema más grave es que muchas veces, como bien lo apunta el vecino de Desamparados, los postes ceden al peso y los cables quedan a una altura peligrosa para los que hacen ciclismo o corren.

Más de una vez me he visto casi ahorcado por cables a un nivel muy bajo. Y si se quiere reportarlos, resulta imposible, por cuanto son decenas de proveedoras y cada una le echa la culpa a la otra. Debiera existir un único número de teléfono al cual reportar estas situaciones, y un ente regulador –que sí existe, pero como todo en Costa Rica, brilla por su ausencia, porque estamos en el país de la “pura vida”–.

Pregunto: ¿por qué este ente no se encarga de coordinar con las compañías eléctricas y las proveedoras de cable e Internet para reparar los postes y eliminar la basura que van dejando de todas las acometidas cortadas y colgadas a los cables principales y a los distribuidores? Además, muchas veces quieren echarles la culpa a los tráileres que botan postes cuando son las mismas cableras las que no respetan la mínima luz permisible en las vías nacionales.

Max Sittenfeld Appel, Escazú

Liberty no resuelve

Soy usuaria de la compañía Liberty celular desde más de dos años. Con bombos y platillos, me ofrecieron un teléfono celular al renovar mi plan el 23 abril pasado y la entrega del aparato se haría el 28 abril. Pero debido a que ellos mismos anotaron mal la dirección de entrega, a más de 15 kilómetros de mi residencia, no lo pude retirar con el repartidor que debía entregármelo. Ese mismo día, él llamó a Liberty y les explicó que yo no tengo dicho celular en mis manos; que no me lo entregaron porque la dirección estaba mal.

A partir de esa fecha, me cobran en mi recibo telefónico un aparato que no he recibido. He llamado a su call center infinidad de veces; le explicó lo ocurrido a cada asesor y cada uno me da un número de caso diferente y me dice que espere, que pronto me lo solucionarán. Pero todos los meses me cortan la línea telefónica porque tengo facturas pendientes.

Algunos de los números de casos que me han dado son: 46723760 y 46727013 . Pido que le den una pronta solución a mi problema; realmente qué cansado.

María Estela Obando Avendaño, San Clemente, Valle La Estrella de Limón

Imposición

Mientras otros partidos eligen a su candidato a la presidencia en una convención abierta, el chavismo anuncia que lo hará a través de un comité. Podrán alegar que resulta más barato y, sí, es cierto. Pero se está coartando el libre albedrío, la democracia. Esto tiene un nombre: imposición.

José Antonio Barboza Navarro, San Isidro, Pérez Zeledón

Monedas y BCR

Tengo una inquietud con respecto a las monedas de colección que emite el Banco Central; específicamente, sobre su venta en la agencia del BCR en Heredia pues se comenta que, una gran parte de estas se queda entre el personal de la agencia y algunos clientes.

Muchos hacemos filas y no alcanzan para los que madrugamos para comprar estas monedas.

Ahora que se están emitiendo monedas de colección por parte del Banco Central de Costa Rica, debería obligarse a los bancos a publicar en su sitio web o por otro medio, cuántas monedas envían a cada agencia bancaria para vender. Esto, porque al menos en la agencia del Banco de Costa Rica en Heredia, donde muchas personas hacemos fila desde la madrugada con el fin de adquirir dichas monedas, solo se entregan como 80 y lo que dicen en el banco es que “llegaron muy pocas”.

Con ese dato, cuando uno llega a hacer la fila, no tendría que esperarse hasta que comiencen a distribuir las fichas para saber si alcanzarán o no las monedas.

Carlos Hernández Hernández, Heredia

