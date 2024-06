Casa inundada debido a proyecto de entubación

Desde que empezó la época lluviosa, hemos tenido varias dificultades causadas por el proyecto de entubación y arreglo de la calle de El Coyol de Alajuela. Entendemos que el progreso conlleva inconvenientes; sin embargo, Conansa nos deja boquiabiertos. Un vecino que andaba de viaje, al regresar, se topó con que le habían subido la acera casi medio metro. Tuvieron que deshacer el trabajo, casi 25 metros de material y tiempo desperdiciados. En mi caso, cerraron los desagües pluviales y, dos semanas seguidas, se nos ha inundado la casa, y hemos tenido que sacar el agua con baldes. Es inconcebible, no hubo planificación, y mucho menos, supervisión. Hablamos con ellos y no pasan de rascarse la cabeza y no dar soluciones. El arreglo prometido para pronto, hace días, no se concreta. Ni la Municipalidad ni el supuesto encargado de la obra aparecen. Dos adultos mayores tenemos que estar hasta altas horas de la noche sacando agua de la cocina, la sala y los baños.

Luis Fernando Bruno Guzmán, Alajuela

Acumulado de la JPS

La Junta de Protección Social (JPS), cada vez que el acumulado alcanza montos altos, toma decisiones en detrimento del comprador que adquiere pedacitos en la calle, del que sustenta la organización, de pedacito en pedacito, y que está esperando ganar. Hace poco se les ocurrió sacar cuatro emisiones. Ahora, otra de dos más, con el agravante de que solo se puede obtener por medio del programa, al cual no todos tienen acceso y, tras el cambio, se ha vuelto imposible ingresar porque siempre dice “Tiempo agotado”. Sin negar su labor en pro del bien social, no me explico por qué, en las situaciones apuntadas, parece que piensan solo en sus ganancias. Parecen querer poner un límite a lo que la gente pueda obtener. En otras latitudes, los acumulados suben y suben sin que nadie les ponga obstáculos.

Mario Sánchez Saldaña, Alajuelita

Negocios perdidos por culpa de la tramitomanía

Tengo unos locales comerciales y oficinas para arrendar, pero la Municipalidad de Montes de Oca se encarga de ahuyentar a los inquilinos mediante eternas esperas para obtener permisos y patentes, lo que hace que los interesados se cansen de tanta burocracia y papeleo, y se vayan. Recientemente, un inquilino quiso abrir una tienda, pero después de seis semanas sin poder operar su negocio, decidió abandonar su proyecto. Otro quiso cambiar el color de las paredes internas del local, y se lo clausuraron porque necesitaba obtener un “permiso de construcción de obras menores”. Simplifiquen los trámites y permitan que la gente trabaje.

Rafael A. Lachner Chartier, Curridabat

Pago en cuotas fue rechazado

El sistema del Banco de Costa Rica no me permitió pactar en cuotas una compra hecha en Curacao. Según el Departamento de Atención al Cliente, no está dentro de la lista de los comercios afiliados, y la Contraloría de Servicios tarda 30 días en resolver. Creo que lo más sensato será pagar la totalidad y devolver la tarjeta de crédito. Se supone que el sistema de cuotas es un estímulo para el tarjetahabiente.

Bettyna Torres Orellana, Goicoechea

Ocho meses sin pensión

Laboré en la Dirección General de Migración y Extranjería hasta mi jubilación el 31 de octubre del 2023. A pesar de haber hecho las diligencias legales dos meses antes, aún no he recibido la pensión. El sentido común no existe en la gestión de recursos humanos. Se dice que no debo morder la mano que me da de comer; no obstante, Migración sí muerde la mano de sus exfuncionarios. ¿No son suficientes ocho meses para que el ministro, el jefe de Recursos Humanos y sus colaboradores firmen un simple documento?

Orlando M. Camacho Soto, Heredia

Exclusión de adultos mayores

Después de más de 20 años como clienta del banco Davivienda, en la sucursal de San Pedro me dicen que no otorgan tarjetas de crédito a personas mayores de 66 años y que solicitan otros requisitos. ¿Acaso no importa ser cliente prémium y adulta mayor?

Patricia Chaves Castro, Curridabat

