Cartas: Visa para ir a EE. UU.

En diciembre, pagué la renovación de la visa de una de mis hijas. En mayo de este año entregué en Correos de Costa Rica los documentos para tramitarla por medio del sistema drop box. Cuatro meses después, me devolvieron el pasaporte porque debo llevar a la menor a la Embajada de Estados Unidos para la toma de huellas dactilares.

Por un error en el sistema, no ha sido posible sacar la cita y desde hace varias semanas abrieron un caso para solucionarlo; sin embargo, no hay respuesta, no contestan los correos, y en el centro de llamadas alegan que ya hay un caso abierto, número 2022- 09-15-017976763. Casi un año de trámites y no hay respuesta ni atención.

Isabel Solís Solano, Tibás

Capacidad instalada Copiado!

En lo personal, no tengo ninguna crítica o reclamo contra la CCSS, pero después de leer el artículo en La Nación de este domingo, me causa enorme preocupación y angustia por los pacientes que pasan enormes sacrificios para conseguir una operación de emergencia.

Dos son los principales argumentos: listas de espera y el traslado desde zonas alejadas hasta los hospitales de San José. Dada la falta de especialistas y servicios médicos en los hospitales regionales, los enfermos deben recorrer largas distancias con las penurias y gastos que esto acarrea.

La CCSS debe dar prioridad a esta necesidad y resolver los problemas de capacidad instalada en especialidades médicas de mayor demanda en las zonas rurales y costeras, y así evitar el traslado de tantos enfermos.

Otra situación perjudicial, producto de la pandemia, fue la gran cantidad de personas que perdieron sus trabajos y, por ende, su estatus de aseguradas. La CCSS debería dar un trato diferenciado, máxime si ya tenían programadas intervenciones quirúrgicas o algún procedimiento médico de urgencia. Es un asunto de humanidad y seguridad social, de lo que tanto se presume.

José Rugama Hernández, San José

Irrespeto en el Congreso Copiado!

Me cuestiono las acciones del diputado Fabricio Alvarado y su bancada del Partido Nueva República, y les pido que me expliquen con qué potestad se atreven a repartir biblias y citar párrafos en todo recinto del Parlamento.

Hay diputados de otras religiones. Me parece un enorme irrespeto al pensamiento y filosofía del resto de los representantes del Poder Legislativo. Nadie es dueño de la verdad absoluta.

Marta Gómez Cortés, Pozos de Santa Ana

Tarifas mínimas Copiado!

Los decretos del Ejecutivo para anular la obligación de cobrar una tarifa mínima por servicios profesionales deben seguir adelante. La reforma sigue los pronunciamientos de la OCDE y de la Coprocom. Según Francisco Gamboa, ministro de Economía, buscan reducir el costo de vida a las personas y el de producir, a las empresas.

Las tarifas de los colegios profesionales fueron fijadas en otros tiempos y no se ajustan a la situación económica actual del país. La experiencia y buen nombre adquiridos, la empatía y servicios de calidad de cada profesional, en paralelo con los honorarios que cobre con mayor libertad —y no una tarifa obligatoria muchas veces “inflada”—, deben ser los motores de la libre competencia.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Calles peligrosas Copiado!

Las entradas a Santo Domingo y Tibás son un peligro en las horas pico. Hacia Santo Domingo, después del cementerio, hay dos carriles para ingresar y uno de salida. No hay demarcación, por lo que los motociclistas aprovechan para circular en dirección prohibida y alta velocidad.

Los que ingresan no saben por dónde transitar y se les ve en el medio de la calle bloqueando ambos carriles. La semana pasada un motociclista enfurecido me deshizo el espejo retrovisor con el puño, porque yo transitaba correctamente en el carril izquierdo y él venía de frente. Me pregunto qué me habría pasado si yo hubiera llevado la ventana abierta.

Hacia Tibás, no es la excepción. En la curva, los conductores esperan el momento para hacer una vuelta en U, invadir el carril de buses y bajar para evitar la presa de la calle paralela. Los autos ingresan a alta velocidad y los que esperan se la juegan haciendo esa maniobra porque pasan rozando unos con otros. ¿Dónde están las autoridades?

Ana Catalina Araya Pereira, Tibás

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.