Cartas: Víctima de hackeo a Aeropost

Soy una de las tantas víctimas del hackeo a Aeropost. Como cliente del BAC, obtuve ayuda a través de la aplicación de un crédito para cubrir el monto de las compras que hicieron con mi tarjeta mientras se realizaba el estudio. Pero un cargo flotante se materializó días después y, a pesar de seguir el mismo procedimiento con el banco, en esta oportunidad no me ayudaron, lo que significa que tengo que pagar en mi tarjeta de crédito un cargo de cientos de dólares mientras pasan los 120 días del análisis del reclamo, y si no correr por los intereses generados.

Me parece risible que a sabiendas del daño que Aeropost nos causó a tantos clientes tengamos que pasar por este calvario de lidiar con los seguros de los bancos. Así se nos trata a los clientes de años.

Juan Araya Robles, Cartago

Finiquito ruta 1 Copiado!

Muchas personas del occidente costarricense damos gran acogida a la decisión del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, de empezar a estudiar el finiquito del fideicomiso de la ruta 1 con el BCR.

Este se convirtió en una maraña burocrática de gente devengando salarios exorbitantes y una estructura para la toma de decisiones que no iba a conducir el proyecto a ningún lado.

En diversas ocasiones, escribí sobre estos problemas y que los gastos, sin siquiera empezar el proyecto principal, iban a superar el costo de la ruta San Carlos-Naranjo, que ostenta el récord mundial de precio por kilómetro cuadrado.

Además de ello, manifesté que la forma como se han ido incrementando los peajes nos iba a llevar a gastar más de cinco mil colones una vez concluida la obra. Gracias al ministro por poner el dedo en la llaga.

Juan M. Rojas Brenes, San Ramón

Millas acumuladas Copiado!

Solicité una tarjeta ConnectMiles del BAC. La persona que me la vendió me indicó que en un máximo de 15 días me darían una cuenta donde iba a poder ver mis millas acumuladas.

Esperé un mes y no me la dieron. Fui personalmente al BAC de Santo Domingo, y me indicaron que era un problema de Copa. Llamé a la aerolínea y me mandaron de vuelta al BAC.

He llamado al Banco varias veces, abren un caso durante 10 días, que al final no se resuelve. Escribo por el chat y cuando no saben qué hacer dejan de contestarme. Es muy frustrante, porque no me gustaría perder las millas.

Agustín Pacheco Rivera, San José

Dinero inseguro Copiado!

Todos los días veo noticias en las que personas hemos sido despojadas de ciertas sumas de dinero. Los bancos ya no son confiables, y mucho menos la atención que le brindan a los clientes.

Para estudiar un caso, tardan cuando menos dos meses en lo que yo, por mi parte, averigüe de dónde provinieron dichas extracciones de mi dinero en cuestión de cinco minutos.

Qué podremos hacer, vivimos en una inseguridad y en constante sensación de que en cualquier momento pueden quitarle a uno todo el dinero que le confió a un banco.

Que alguien haga algo más que pasarse el problema de un departamento a otro, mientras nosotros seguimos indefensos, intranquilos e inseguros.

Anabelle Araya García, San José

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.