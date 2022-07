Cartas: Una muerte más

Muy cerca del templo La Luz del Mundo un peatón murió atropellado, como otros tantos. Siento con dolor que no será el último, porque el puente peatonal carece de iluminación debido al robo de las lámparas. El problema también está en el diseño.

No soy constructora, pero la experiencia de los vecinos nos lo dice. Las barandas de seguridad son muy anchas, asaltan a estudiantes y personas que van al Ebáis, se escuchan palabras fuera de tono, pues ahí duermen indigentes, e impera la delincuencia.

El piso está sucio por los excrementos, el vómito y otros desechos. A las 5 de la mañana es un atentado pasar por el puente.

Sandra M. Vargas Arce

San José

Censado a medias Copiado!

Llama la atención que personas se quejen porque aparecen censadas sin estarlo. En mi caso, el censista no terminó de rellenar la encuesta. Ni siquiera completó la mitad. Le falló el teléfono donde hacía las anotaciones. Me dijo que no podía seguir y se fue, pero la calcomanía del censo está pegada en mi casa. ¿Apareceré en las estadísticas sin estarlo?

Julio A. Fallas Muñoz

San José

Puntos acumulados Copiado!

El viernes a las 7 p. m. traté de canjear puntos de mi tarjeta Promerica por producto en el restaurante Señor Parrilla, en el Mall Oxígeno, en Heredia, pero me dijeron que la administración lo tiene prohibido. En el sitio web del Club Promerica se indica que es posible hacerlo en ese comercio. Espero una respuesta, pues no se respetó el convenio del tarjetahabiente.

Luis Ordóñez Calvo

Heredia

Respuesta de la CGR Copiado!

En respuesta a Marjorie González (Cartas, 17 de julio) me permito indicar que la Contraloría General de la República (CGR) no tiene competencias legales ni funcionales para tomar decisiones sobre el personal de Riteve, aspectos en manos de la Administración como parte de su obligación de dar una solución legal y oportuna al servicio de inspección técnica vehicular.

La Contraloría alertó con más de un año de anticipación al Cosevi sobre el vencimiento del contrato, emitió oficios sobre el caso y mantiene una investigación abierta justamente por el retraso en la toma de decisiones legales al respecto, decisiones de la Administración que de ninguna forma podría ser responsabilidad de la Contraloría. Si hay alguna responsabilidad que achacar, es a los tomadores de decisiones públicas en las entidades correspondientes.

Mariela Azofeifa Olivares

Jefa de Prensa de la CGR

Menos canales Copiado!

Qué pena, sin previo aviso ni justificación, la empresa Liberty eliminó varios canales. Por citar solo un ejemplo, del 67 brinca al 96. Las tarifas son las mismas. Es ingrato y cruel que no se aplique ninguna rebaja.

Jessy Morelli Fallas

San José

INS en negocio financiero Copiado!

La incursión del Instituto Nacional de Seguros (INS) en actividades bancarias, sin que sea su actividad, aumenta significativamente el riesgo y ya se ven las consecuencias.

La actividad financiera no es el fin de la institución, sino los seguros comerciales, personales y de carácter social, como el de riesgos del trabajo y el obligatorio de automóviles.

Ese giro en su actividad se ve en Artelec. ¿Estaba enterada la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de la incursión del INS en la actividad financiera?

Eduardo Chacón Salazar

Desamparados

Crucitas arrasada Copiado!

Cuando se anunció el contrato del gobierno en aquel momento con la compañía minera Infinito Gold, un grupo se levantó en contra del proyecto esgrimiendo la defensa de nuestra naturaleza. Crucitas ahora está destruida, sufre problemas de toda índole.

¿Dónde están, por qué guardan silencio quienes tanto amaban a nuestro país, o son ellos mismos los que están explotando y sacando ventaja de la ineficiencia, negligencia y pasividad de los diferentes gobiernos?

Roberto Saborío Campos

San José

Cartas por WhatsApp Copiado!

