Cartas: Responsabilidad compartida

La Municipalidad de San José publicó hace unos días, en su perfil en Facebook, que no se hace responsables por el mal estado de las vías nacionales que atraviesan el cantón. Lo que ignoran los departamentos legal, vial y de comunicación es que el artículo 2 de la Ley General de Caminos Públicos sí autoriza a los municipios a intervenir rutas nacionales, previa autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Lo que falta en varios municipios es voluntad y un curso básico de administración pública. El MOPT, el CFIA y la Procuraduría deberían recordar a los alcaldes este valioso artículo, en vigor desde 1979.

Franco Mainieri Murillo, San José

Internet del ICE Copiado!

Contratamos el servicio de internet con fibra óptica al ICE, hace dos meses, debido a que debo teletrabajar. El miércoles, a las 4:15 p. m. me quedé sin servicio, a las 4:44 p. m. lo reporté, y me indicaron que los técnicos tenían 12 horas para atenderlo.

Solicité una cita, ya que lógicamente si no hay internet debo ir a trabajar a la oficina, y no me la dieron. Esperé hasta el viernes, y luego de cuatro llamadas al 1119 me informaron de que sí me darían la cita, pero hasta las 4:30 p. m. porque, de lo contrario, quedaba para este sábado.

Rebeca Arias Rojas, Heredia

Lío con compras Copiado!

Después de pagar los impuestos para sacar de aduana lo comprado, Correos de Costa Rica me cobra por el envío a la casa. En la oficina de Curridabat, es difícil estacionarse y las filas son enormes y bajo el sol. Los paquetes, o nunca llegan o solo me entregan la mitad de las cosas.

María E. Lizano Silva, Curridabat

Pobre idioma Copiado!

Una de estas mañanas, pasando canales, di con un programa mañanero y escuché una palabra, común como tantas otras en la televisión nacional, que me causó estupor. La presentadora se refería a las tenis, y en lugar de pronunciarlo en plural, como corresponde, dijo “teni”. Bien valdría el esfuerzo de consultar de vez en cuando el diccionario, que incluso se encuentra en internet.

José F. Bonilla Ureña, Curridabat

Incurables Copiado!

El puente paralelo a los Incurables fue construido hace 40 años. Ahí son frecuentes los accidentes de tránsito por exceso de velocidad. El más reciente ocurrió el 19 de agosto. Un auto derribó un poste de donde colgaban infinidad de cables de electricidad y teléfono. Para reponerlo se usaron durante todo el día varias grúas con su respectivo personal y policías motorizados para regular el tráfico.

¡Cuántos centenares de millones le cuesta al país la terquedad de la Dirección General de Tránsito de no poner unos pocos ojos de gato en las entradas de los puentes! El poste ha sido cambiado dos veces.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Ahorro con metas Copiado!

Es causa de gratas ilusiones en la vida de las personas el ahorrar dinero con el objetivo de alcanzar una meta. Un ejemplo son los estadounidenses. Ellos ahorran todo lo que pueden durante el año para disfrutar con la familia la época de Navidad y fin y comienzo de año.

Otros ahorros se nos presentan de forma inesperada, como el aumento de la pensión, y con esto iré a sumergirme en el mar Pacífico.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.