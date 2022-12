Cartas: Piden devolución por llegar tarde a lección de baile

El martes 22 de noviembre asistí a una clase de baile en el gimnasio Impulse Fitness, ubicado en Tres Ríos, de 6:30 p. m. a 7:30 p. m. Mi hermana iba de camino para incorporarse. Yo pagué la clase de las dos con la tarjeta; sin embargo, debido a la congestión vehicular, ella llegó casi al final y no entró.

Solicitamos la devolución del dinero y nos dijeron que no era posible porque la factura electrónica ya había sido emitida; pedimos hablar con la administración y manifestaron de forma descortés que no iban a hacernos el reembolso, pues el sistema de facturación no lo permitía, cosa que no es cierta, puesto que todo recibo se puede anular.

Joselin Hernández Guzmán, Cartago

Enfermedad política Copiado!

Los causantes de las crisis políticas y económicas son los mismos políticos, ya que las ayudas aprobadas para los más vulnerables casi nunca llegan a su destino, pero incrementan el déficit fiscal porque se crean impuestos y los fondos son desperdiciados o desfalcados y se fundan nuevas instituciones ineficientes que aumentan la planilla del Estado y también se autodecretan jugosos beneficios.

Lo anterior y otras situaciones hacen crecer los presupuestos nacionales sin contenido económico, lo que obliga a endeudarse para sostenerlos, y luego surgen la inflación y las subidas del tipo de cambio, en un círculo vicioso de nunca acabar.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Contra la pólvora Copiado!

Solicito empatía con animales, ambiente, adultos mayores y autistas evitando la pólvora. Los animales le tienen terror. Muchos mueren o escapan de la casa para nunca regresar. El riesgo de quemaduras o incendios también existe. Los defensores de la pólvora aducen que en otros países es una tradición.

Qué preocupante. ¿Dónde queda la empatía y el deseo de ser mejores ciudadanos mundiales? Que este goce de unos cuantos no afecte a los demás. Nuestra libertad termina donde afecte a otros. Seamos ejemplo.

María del Carmen Beeche Pozuelo, Brasil de Mora

Tarjetas reciclables Copiado!

Con las nuevas tarjetas de origen natural, el BAC sigue ganando el título del banco número uno en la región centroamericana. La elaboración a base de maíz no comestible brinda la oportunidad de compostarlas.

Ricardo Brenes González, Pococí

‘Roaming’ del ICE Copiado!

Recientemente realizamos un viaje familiar a los Estados Unidos y estamos sumamente satisfechos con el servicio roaming del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Los felicito por brindarnos la posibilidad de hacer uso a un costo sumamente bajo. En algunos casos no tuvimos que pagar nada porque estaba incluido en el plan.

Carlos Hernández Hernández, San José

Bad Bunny Copiado!

Me es imposible creer que la música más escuchada en Costa Rica sea contaminación acústica, escondida tras el género reguetón, y que la prensa idolatre a sus exponentes, como al cantante Bad Bunny.

Noto también la malograda cultura al encontrar el anquilosamiento en una época ya muy lejana, como lo es la década de los ochenta, con preferencia por las mismas canciones que cansan porque las conozco de memoria. Existe buena música actual, artistas como BTS, The Weeknd, Dua Lipa, Ed Sheeran, Bruno Mars, Harry Styles, etc., a los que no les prestamos atención. Son mejores intérpretes que los reguetoneros. Denota lo mal que estamos culturalmente.

Rodnny Hayden Cordero, Mata Redonda

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.