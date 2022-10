Cartas: Pérdidas en el ROP

Sobre las explicaciones dadas por la Supén y las operadoras de pensiones, publicadas en La Nación, sobre los drásticos decrecimientos de los saldos del ROP, no quedan claras las inversiones realizadas y por qué disminuye el principal del ROP. Hablan de “disminución de rendimientos”, pero ¿por qué todos los meses los estados de cuenta muestran merma por montos significativos?

Todo parece indicar que las operadoras invirtieron en mecanismos volátiles internacionales y no a largo plazo, lo que causa que todo movimiento de indicadores económicos, como inflación y tasas de interés, afecte el capital. Bien convendría una explicación más clara al respecto.

Debe existir un responsable que hable sin disimular las malas decisiones tomadas por las operadoras de pensiones con la permisividad de la Supén. Alegan que “las minusvalías se van a recuperar con el tiempo”, pero ¿y si no es así? Las inversiones deben efectuarse forzosamente en instrumentos a largo plazo y en títulos de rentabilidad fija, no variable, pues ahí radica la exposición y la pérdida de dinero de los trabajadores obligados por el sistema a cotizar al ROP.

María Elena Illa Collado, Escazú

Problema con el agua Copiado!

Durante 30 años pagué más de ¢100.000 al mes de agua. Alguien se apiadó de mí y cambió el medidor. La facturación bajó a ¢20.000 y prometieron que si el hidrómetro viejo estaba malo iban a devolverme el dinero pagado de más. Todavía estoy esperando.

Pasados algunos meses, la factura aumentó de nuevo a ¢100.000. Puse la queja ante la Aresep y lo supuestamente adeudado asciende a casi ¢700.0000. Les ofrecí pagar 25.000 por cada mes pendiente y no aceptaron. Una factura tenía, según ellos, 10 días de retraso y por eso cortaron el agua.

Aresep les ordenó proceder con la reconexión mientras el asunto está en estudio. Pagué, vinieron y sin preguntar volvieron a suspender el servicio. Después de mi airado reclamo, hicieron la reconexión, pero debí pagarles casi ¢6.000 por desconexión y reconexión. Tuve agua hasta que suspendieron el servicio por fallas en las tuberías. Estoy sin el servicio y sin el respeto de las instituciones por los ciudadanos.

Rodrigo Maffioli Navas, Escazú

Agradecimiento Copiado!

Mi familia agradece al Dr. Mario Espinach y al equipo de médicos y enfermeros de Nefrología y Hemodiálisis de la Torre Este del hospital Calderón Guardia la dedicación con que atendieron a mi papá, Marco Antonio Calvo, en sus últimos meses de vida.

Mercedes Calvo Ferllini, Moravia

Comisión bancaria Copiado!

El propio banco de uno, en este caso el BAC, del cual he sido cliente durante 25 años, me cobró un 1% de comisión por cambiar un billete de ¢20.000 por dos de ¢10.000. Me parece injusto y aparentemente ilegal. No sirve reclamar a los empleados porque ellos dicen obedecer órdenes y lo entiendo, pero los funcionarios del BAC deberían cuidar más a sus clientes.

Hugo Seltzer Drak, Escazú

Carreta en la calle Copiado!

Un rótulo con rombos luminosos sobre una carretera ha estado durante varios meses en la calle 1, en la avenida central, y ocupa medio carril. Pregunto al MOPT o a las autoridades que les compete, ¿qué función tiene ese aparato además de ocasionar presas?

Jorge García Guerrero, Tibás

Zonas rojas Copiado!

San José y demás centros urbanos de vieja data se transforman poco a poco en zonas rojas dada la imposibilidad de reparar las edificaciones. Ojalá la nueva reglamentación urbana dé vida a los centros de ciudad.

Mario Zamora Cordero, Alajuela

Cables en postes Copiado!

Yo tengo internet de Kölbi y apoyo su labor. Sin embargo, los instaladores dejan una fea huella en el alumbrado y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) nada hace. Rollos pegados a los cables del tendido eléctrico, otros colgando y otros dejados a la mano de Dios afean el paisaje urbano.

Ni en la Defensoría ni en las municipalidades ven para arriba. Lastima que el ICE tampoco se interese por hacer las cosas bien o, como mínimo, nombrar un inspector de las obras terminadas.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Cartas por WhatsApp Copiado!

