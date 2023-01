Cartas: Pantalla duró apenas un año

En el 2021 me regalaron para el Día de la Madre una pantalla Haier, adquirida en Walmart, con garantía de un año. Un mes después de cumplida la garantía, la pantalla empezó a oscurecerse hasta que ya no se ve nada. La llevé donde un técnico porque la garantía está vencida, y me dijo que no podía hacer nada. Me vendieron un producto de mala calidad.

