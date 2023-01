Cartas: Ofertas de cuidado

Algunas compañías farmacéuticas ofrecen promociones consistentes en que por el precio de dos productos obsequian el tercero, pero no aclaran que existe un límite anual de compras.

En el 2022, cuando quise hacer efectiva una oferta, me indicaron que no era posible porque ya había alcanzado el límite de compras del año, y recientemente fui por dos cajas del mismo medicamento a otra farmacia y me dijeron lo mismo, a pesar de que era mi primera compra en este 2023. Considero que se trata de publicidad engañosa, además de que habría que ser muy ingenuo para creer en el obsequio de un tercer producto cuyo precio, supongo, debe estar incluido en el valor de los dos primeros. Las compañías farmacéuticas no regalan nada.

Luis Guillermo Valverde Rivera, San Vicente de Moravia

Reporte de avería Copiado!

Liberty no ha venido a mi casa a reparar una avería, lo que me afecta porque yo pago puntualmente el servicio. Dan razones como, por ejemplo, que falló el call center en Colombia y la plataforma en Costa Rica.

Grace Rojas Franco, Alajuela

Agradecimiento Copiado!

Agradezco a Acueductos y Alcantarillados (AyA) el pronto arreglo del alcantarillado de nuestra casa y, por consiguiente, la molestia que esto representaba no solo para mi familia, sino también para los vecinos. La rápida acción permitió que en cuestión de dos días, después del reporte, se resolviera el problema.

Carmen Castro Salazar, San José

Grandes evasores Copiado!

El anuncio del Ministerio de Hacienda de que enviará a los grandes evasores al Ministerio Público no es otra cosa que una cortina de humo. Lo cierto es que estos casos toman años en resolverse en los estrados judiciales, ya que antes de pasarlo a la Fiscalía los tribunales especializados en materia tributaria deben comprobar si hubo delito.

No digo que esté mal ir contra los evasores, pero contrariamente nuestra Asamblea Legislativa nunca quiso entrar a conocer los resultados de la comisión legislativa en relación con los Panama Papers y sus recomendaciones para evitar fugas de capital. Nuestra legislación sigue teniendo un vacío en cuanto a las rentas extraterritoriales y hay interpretaciones antojadizas hasta en lo constitucional. Urge que los diputados hagan una interpretación auténtica del artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyo expediente está en la Asamblea, es el 23187.

Johan Camacho Fajardo, San José

Grave error Copiado!

De nuevo se nota la persecución de este gobierno contra los medios de comunicación. Basándose en “información confidencial”, anunció un megacaso de evasión de impuestos por ¢11 millones, supuestamente del banco BCT, hermano del periódico CRHoy. Igual que con Parque Viva, de La Nación. El mismo día la Fiscalía aclaró que dos semanas antes lo había desestimado y se lo comunicó a Hacienda.

El ministro Nogui Acosta dice que no lo había leído. Si tiene vergüenza, debe explicar públicamente su error y pedir perdón. Si tiene honor, debe renunciar.

Eduardo Leiva López-Calleja, Curridabat

