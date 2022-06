Cartas: Héroes en Qatar

Costa Rica se clasificó a la Copa del Mundo en Qatar. Fue un proceso largo, en el que hubo malos y buenos momentos, pero la mejor imagen es la expuesta por Luis Fernando Suárez en la entrevista con La Nación.

En Costa Rica, parece que todos somos técnicos y expertos en fútbol, y nos ciega tanto la euforia que olvidamos que somos seres humanos y no podemos percibir cómo se sintieron los jugadores y el cuerpo técnico en esos duros instantes.

Hoy son héroes, pero anteriormente fueron criticados, atacados y desacreditados, sin entender lo que Suárez vio en ellos para llegar al Mundial. Muchas felicitaciones y que lo disfruten.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Respuesta del BAC

Procedimos a investigar el caso expuesto en la carta de Adriana Córdoba Vargas, publicada el 21 de mayo. Apreciamos su retroalimentación.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de Experiencia al cliente del BAC Credomatic

Macondo

Cuando hace dos siglos Karl Marx dijo que “la religión es el opio de los pueblos”, de fijo no conocía el fútbol. Celebramos en grande ser la última selección del planeta en clasificarse al Mundial, y algunos dedicamos horas a ver por televisión un festejo trivial, en un país hundido en aumentos y problemas de todo tipo.

Pienso que Gabriel García Márquez, cuando escribió Cien años de soledad, si hubiera conocido Costa Rica, el pueblo no se llamaría Macondo.

Eduardo Cambronero Vargas, Goicoechea

Dinero perdido

Concuerdo con Luis A. Eduardo Madrigal (Cartas, 14/6/2022) con respecto a la pérdida del principal. Yo invertí mis prestaciones en BN Vital y poco a poco se fue reduciendo el capital debido a “rendimientos negativos”, a tal punto que retiraré lo poquito que me quedaba.

Paradójicamente, los empleados del Banco Nacional se reparten el 25% de las utilidades que generan los depósitos del público como premio a su eficiencia.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Exámenes médicos

Acudí a una cita en el Ebáis de San Sebastián el día del hackeo a la CCSS. Me enviaron una serie de exámenes de laboratorio, fui a entregar la documentación y no la recibieron porque no podían imprimir las etiquetas.

Como el EDUS no funcionaba, debía regresar para la programación. El 10 junio fui y no se pudo. Otras clínicas dan el servicio ajustándose al plan de emergencia, sin problema para los usuarios.

El jerarca de la CCSS declaró a La Nación que están funcionando lentamente, pero no han dejado de atender a la gente. Los invito a darse una vuelta por el Ebáis administrado por la Clínica Bíblica, porque los asegurados no estamos siendo atendidos. ¿Tendré que pagar a un laboratorio privado?

Marielos Espinoza Solano, San José

Con la Selección

Los muchachos pusieron alma, vida y corazón desde el principio, cuando entonaron el himno nacional, y mantuvieron el entusiasmo y entrega durante todo el partido, bajo la certera dirección del profesor Luis Fernando Suárez, quien contagia su serenidad, calma y don de gentes; y el valioso aporte de nuestro querido portero de lujo Keylor Navas.

Gracias a todos por conseguir lo que parecía imposible.

Cecilia Prestinary Montero, Escazú

De acuerdo con el INS

Estoy de acuerdo con que la presidenta del INS haya solicitado depositar los celulares en una cajita a los participantes en una reunión importante, con funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, dos trabajadores afectados por el nemagón y un diputado del Partido Nueva República.

Ninguna investidura, y mucho menos el haber estado 12 años en la función pública, justifica que la solicitud sea motivo de disgusto. El uso excesivo de celulares por una mayoría de los diputados durante las sesiones, así como en las familias y otros lugares de trabajo, es un problema que ocasiona serios problemas sociales y productivos.

Ojalá en situaciones o momentos relevantes lo sucedido en el INS se convierta en norma para beneficio presente y futuro.

Guillermo Valverde Rojas, Heredia

Cartas por WhatsApp

