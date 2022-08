Cartas: Familia pide comprensión

Nuestra familia resultó afectada por una considerable reducción de ingresos, y esa es la razón por la cual nos hemos visto en problemas para mantener al día nuestra cuenta con la empresa Multicréditos.

Hemos tratado de llegar a acuerdos con ellos, pero recibimos un trato poco amable, al punto que nos dicen que van a enviar la deuda a cobro judicial. Parece que no ven las noticias, porque están totalmente desconectados de la realidad financiera del país.

Luis Diego Ramírez Guerrero, San Francisco de Dos Ríos

Cuando uno escucha la letra de Nicaragua Nicaragüita, canción de Carlos Mejía Godoy, se da cuenta de la historia de ese pueblo. Gente trabajadora, alegre y esforzada, que ha sido oprimida por dictaduras que la han explotado y le han coartado todos sus derechos y libertades.

En 1979, finalmente, se libraron de un dictador, pero lastimosamente no duró mucho para que otros peores ocuparan la misma posición. Estos regímenes se sostienen manteniendo una parte de la población como testaferros y zánganos, que viven de los fondos de los gobiernos de facto y amenazan y persiguen al resto para conservar el poder.

En Nicaragua, el diálogo y las manifestaciones para corregir esta situación no existen. Las instituciones internacionales, con condenas o restricciones, tampoco harán que la situación cambie, los nicaragüenses deben rebelarse si desean recuperar a su querida Nicaragua, que les fue arrebatada mediante nuevas formas legales pero ilegítimas.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Direcciones postales Copiado!

Históricamente, hemos dado las direcciones de nuestras casas o negocios usando puntos de referencias. Pero ¿cuándo empezaremos a utilizar una nomenclatura estandarizada que formalice las direcciones?

Ricardo Brenes González, Pococí

Contrato cancelado Copiado!

Hace más de dos meses cancelé el contrato con Tigo. Fui a la oficina más cercana, pagué el saldo y entregué los equipos. Pero me llaman y envían mensajes por WhatsApp porque supuestamente no estoy al día. He informado sobre mi molestia a Servicio al Cliente y la situación sigue igual.

Henry Martínez Gallo, Liberia

Cine nacional Copiado!

Con gran alegría supe sobre los premios otorgados en el famoso Festival de Locarno, Suiza, al filme Tengo sueños eléctricos, de la directora costarricense Valentina Maurel. Es importante saber que ella es hija de Ana Istarú, nuestra gran dramaturga, actriz y escritora.

Espero que tan meritorios frutos no caigan en el vacío y que el Estado costarricense se tome en serio sus deberes en favor del arte nacional y sus creadores.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

No hay mujeres Copiado!

Soy cliente frecuente de un supermercado de avenida a avenida en las inmediaciones del edificio de la Asamblea Legislativa. Es sorprendente notar que en su personal no hay ni siquiera una mujer, tanto en el área de cajas como internamente. El Ministerio de Trabajo debe aplicar sus buenos oficios para que exista paridad.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Día del hijo Copiado!

Con toda la razón, en Costa Rica y en otras latitudes celebramos el Día del Padre y el Día de la Madre. Para ser consecuentes con la tradición del respeto y la devoción a la Sagrada Familia, ¿por qué no instituir la celebración del día del hijo, el 25 de diciembre de cada año, día del nacimiento del hijo de San José y su esposa, María Santísima?

Camilo Cifuentes Correa, San José

