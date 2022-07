Cartas: Exigir silenciadores en la revisión técnica

Ahora que se está llevando a cabo un proceso de cambio de la revisión técnica vehicular a otro concesionario, le ruego encarecidamente al ministro de Obras Públicas y Transportes, en nombre del hogar de ancianos, del hospital y una gran cantidad de casas de habitación en Turrialba, que incluya en el chequeo regular el silenciador de los vehículos pesados, que es eliminado en parte o su totalidad de muchos camiones.

En ocasiones, cuando la ruta 32 se cierra, pasan por el cantón y el ruido que ocasionan es terrible.

María Teresa Rojas Cubero, Turrialba

Presas y tren Copiado!

Cómo me resiente que le achaquen las presas al tren por viajar a 20 kilómetros por hora, incluido el tiempo en las paradas, supongo, y por las malas condiciones de la vía férrea.

Me parece que se está viendo la consecuencia y no la causa. Los congestionamientos viales no los ocasiona el tren, sino los vehículos que ya no caben y cuya cantidad crece exponencialmente.

Es mejor un tren a esas velocidades, ojalá como el antiguo de propulsión eléctrica, que transporte masivamente gran cantidad de personas en cada viaje, que la misma cantidad de personas en autos individuales.

Espero que se les dé prioridad al tren y a los buses, copiando la moda de Europa de subvencionarlo para que sea gratis, para la reducción de la huella ecológica, el gasto en combustibles y los tiempos de traslado, y para mejorar la calidad de vida, etc. Así se paga solo.

Aprovecho para sugerir que el tren futuro hacia Alajuela cubra la demanda originada en el centro de la ciudad, no en el hospital, donde está la terminal actual, por lo que no se utiliza masivamente. De esa forma se atiende, además, el deseo de viajar a San José directamente, no por Heredia, que origina el cobro de una doble tarifa para llegar a la capital y lo hace inviable para la mayoría.

Randall García Chacón, Uruca

Intervenir el MEP Copiado!

Este gobierno toma muchas decisiones intempestivamente y pareciera que sin un adecuado análisis que le permita sopesar las consecuencias, como la relacionada con la regla fiscal, el fideicomiso para ampliar la ruta hacia San Ramón, el apoyo al candidato nicaragüense, etc.

Pero en ningún momento interviene el Ministerio de Educación para arreglar los graves problemas que generan las órdenes sanitarias que abruman a los centros educativos, que ya llegan a 874.

Eduardo Chacón Salazar, Desamparados

Buen ministro Copiado!

En una entrevista, Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, después de ahondar en sus orígenes y relaciones de familia, se refirió a la corrupción en ese ministerio y otros órganos desconcentrados. Me dejó en shock el estudio que le pagaron a un asesor sobre el famoso tren urbano en el gobierno anterior.

Según entendí, $1 millón por estudios con tal cantidad de defectos que él mismo no cree cómo le pagaron por tal adefesio. Otro caso es el de la ruta a San Ramón, 4 o 5 funcionarios habrían percibido $150.000 sin que se midiera el avance del proyecto, incluida una asesoría de $10 millones de la que, dichosamente, se dieron cuenta a tiempo y pararon el gasto.

En hora buena que el presidente Chaves escogió sin imposiciones a sus ministros y que estos pudieron también escoger a sus viceministros.

Estuve en un principio en contra del aumento de salarios decretado por el mandatario, pero al final caigo en razón porque los buenos empleados, conscientes y con principios, valen su peso en oro.

Juan Carlos Mora Molina, Cartago

Preguntas sobre la lotería Copiado!

Me pregunto, si uno compra lotería y chances, ¿lo hago de manera legal?, ¿cuál es el destino de las ganancias de la Lotto, 3 Monazos y Tiempos?, ¿por qué los pedacitos no tienen impreso “este juego puede producir ludopatía”?, ¿interviene la empresa Tiempos Max o G-Tech?, ¿ por qué Lotto y otros juegos no los venden los chanceros?

Edgar Granados Granados, Montes de Oca

