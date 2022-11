Cartas: Ejemplo de honestidad

En una tienda de refrigeración, a la que fui para comprar un repuesto, me atendieron con experiencia y calidez desde que ingresé al parqueo. Cuando llegué a mi oficina, me di cuenta de que había perdido mi billetera. Después de buscar hasta debajo de los asientos del auto, volví a la empresa y el guarda me contó que creyó que alguien había perdido un zapato, pero al revisar encontró la billetera y se la entregó a la gerencia, donde me la devolvieron intacta. Es una actitud digna de hacerla pública para que sea conocida por quienes creen que todo está perdido en Costa Rica.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌