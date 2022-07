Cartas: Delincuentes jóvenes

Las noticias sobre asesinatos de jóvenes a manos de delincuentes de corta edad nos conmueven. Una parte de la sociedad pide más presencia policial, castigos mayores para los infractores de la ley, jueces más severos, cadena perpetua y un sinfín de manifestaciones de enojo, pues esas muertes son sumamente dolorosas.

No obstante, esos crímenes deben hacernos reflexionar, porque no es con medidas punitivas, sino más bien con medidas preventivas como vamos a rescatar a los jóvenes en alto riesgo social.

Es urgente el apoyo a las organizaciones que trabajan con estas poblaciones, pues no solamente se rescata a un niño o adolescente, sino también a sus familias.

Si no procedemos solidariamente, veremos más sicarios jóvenes que el dinero fácil les ofrece, en vista de la indolente sociedad y un inoperante Estado.

Cecilia Esquivel Jiménez, Ciudad Cariari

Acciones de Holcim Copiado!

Hace 10 años, cuatro hermanos heredamos de nuestros padres cuatro paquetes de acciones de Holcim S. A. Aproximadamente, ¢50.000 cada uno. Fueron adquiridas en los años 50, cuando se produjo la primera oferta pública de acciones de Incsa.

Por esas acciones, nos pagan en estos momentos entre ¢50.000 y ¢55.000 al año. Pero como ya somos miembros de la OCDE, emitieron la Ley 7732, que obliga a desmaterializar las acciones. Esto le cuesta al dueño de las acciones $100 por desmaterialización y $100 anuales por la custodia.

Resumiendo, cada uno de nosotros deberá gastar $100 de entrada y otro tanto cada año para recibir $75 u $80 de intereses. No veo a los diputados discutiendo este asunto, pero sí al Conassif proveyendo a los corredores de bolsa otra fuente de ingresos con cero gastos, porque ellos pueden brindar el servicio sin invertir un solo cinco.

Pedimos a Holcim que facilite algún plan para la recompra, ya que en nuestras manos se perderán porque no podemos desmaterializar las acciones.

Otón Clemente Brenes Mata, Cartago

Terapias en Panamá Copiado!

De nuevo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene que pagar en Panamá un millonario costo por la radioterapia para pacientes con cáncer. El valor real de los tratamientos se multiplicó debido a los intermediarios, que saben muy bien cómo ganar dinero fácil.

La CCSS debería seleccionar gente de su planilla que, sin sobresueldos, se encargue de estos trámites, y así obtener más economía en gasto de equipos, medicamentos y otros artículos.

José Quintana Chavarría, Tibás

Casos sin resolver Copiado!

He tenido que reportar en tres ocasiones a lo largo de cinco o seis años denuncias por estafas y robos de los que fui víctima. Cada vez que voy a averiguar cómo van los procesos me dicen que lo pasaron a San José o que el juez no ha resuelto, que venga, que vaya, que todavía nada, que dentro de seis meses.

El tiempo pasa y no hay resolución. Dos años después, me dijeron que el expediente se perdió; tres años más tarde, lo mismo; cuatro años pasaron y me dieron igual respuesta. Decidí no volver, porque no recibo ni una llamada ni un correo. Un relajo completo. El Poder Judicial promueve así la delincuencia.

Martín Marín Hernández, Heredia

Inversión malograda Copiado!

El mercado de mayoreo Chorotega, en Guanacaste, lleva más de tres años de operación con muy poca actividad. Casi desde el inicio, me pregunté quién hizo el estudio de factibilidad —si es que existe—, quién escogió el lugar donde se construyó, si hubo conflicto de intereses porque la ubicación no tiene ningún sentido si se considera la posible demanda u oferta de productos.

Es una costosa infraestructura casi sin uso. Las instituciones correspondientes deben investigar y revisar si se siguieron los procedimientos adecuados para determinar la factibilidad del proyecto.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Cartas por WhatsApp Copiado!

