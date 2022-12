Cartas: Contadores de la tercera edad

En el Colegio de Contadores Privados funciona un grupo de ciudadanos de oro. Cada uno paga ¢2.000 mensuales para financiar las actividades sociales que se llevan a cabo dos veces a la semana y un monto adicional para celebraciones extraordinarias.

Qué bueno sería que el Colegio les asigne un presupuesto mensual, los dote de un salón exclusivo con servicio sanitario privado, mobiliario, un cofee maker, un fisioterapeuta con conocimientos en geriatría, una persona que los acompañe en sus paseos y organice actividades apropiadas para los mayores de 65 años, que de vez en cuando les tomen la presión y les hagan exámenes de laboratorio y les costeen, aunque sea parcialmente, los paseitos y actividades sociales, entre otras cosas posibles.

Muchos contadores que pagamos la cuota mensual desinteresadamente tendríamos en el Colegio un lugar hermoso donde refugiarnos y departir con compañeros de nuestra misma generación.

Olga María Fallas Solís, Desamparados

Con la falacia de que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) obstaculiza el desarrollo (La Nación, 10/12/2022) cuando desempeña su función de propiciar el desarrollo sostenible garantizando que proyectos impactantes en el medio cumplan con viabilidades ambientales, un proyecto del gobierno descabeza su comisión plenaria interdisciplinaria y deposita todas sus funciones de mayor jerarquía en un funcionario apéndice del ministro de Ambiente.

Alguien que, cual supermán, cubriría las funciones de especialistas en agronomía, ingeniería sanitaria, desarrollo energético, hidrología, biología e ingeniería civil, y un secretario general, representante del ministro, sin contar con los criterios científicos y técnicos que demandan la ley y la lógica.

Freddy Pacheco León, Heredia

Estoy de acuerdo con María Beeche Pozuelo. La pólvora no es ninguna tradición y ha costado vidas y causado amputaciones en el pasado. Lo bonito es el juego de luces, no los estallidos que tanto daño causan a los adultos mayores, autistas, aves y, sobre todo, a perros y gatos que sienten que se les revientan los oídos y corren peligro de ser atropellados cuando escapan desesperados. En algunos países se fabrica pólvora que ilumina y no estalla. Debe hacerse lo mismo en Costa Rica. Celebremos con silenciosos juegos pirotécnicos.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Tenemos un año de recibir un pésimo servicio de Kölbi, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en la calle Iglesias, en Cascajal de Coronado. Quienes vienen a revisar no hacen nada por nosotros. Somos varios vecinos los afectados.

Raquel Quesada Vargas, Cascajal de Coronado

Es inaceptable que a estas alturas del siglo XXI funcionarios de instituciones públicas y municipalidades derrochen los recursos que tanto cuestan y hacen falta al país, a causa de una muy deficiente gestión.

Hace escasas dos semanas se demarcó la carretera que comunica San Rafael de Coronado con Las Nubes, en el mismo cantón, pues urgía desde hacía varios años. La carretera es de alto riesgo debido a la falta de iluminación y el clima imperante.

Lamentablemente, en estos días están recarpeteando la calle y eliminan con ello la demarcación. Con estas malas prácticas institucionales, es imposible que alcancen los recursos que con caros impuestos pagamos los costarricenses.

Fernando Feoli Araya, Moravia

Los diputados del Frente Amplio, Unidad y Liberación quieren bloquear el proyecto de eficiencia de liquidez del Estado, que, según cálculos, ahorraría ¢394.000 millones a los contribuyentes.

Estos partidos ponen como condición excluir a las municipalidades, universidades y otras instituciones para que siga la fiesta donde ellos participan. Qué descaro, pero cada día el pueblo los conoce más.

Henry Martínez Gallo, Liberia

