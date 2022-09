Cartas: Club del hotel Fiesta

No sé qué pasa, porque, al igual que Pablo Vargas Villarreal (Cartas, 17/9/2022), no he podido comunicarme con el hotel Fiesta ni con su club vacacional. Nadie contesta el teléfono y la cuenta de correo electrónico ya no existe. Durante más de treinta años, he tenido tiempo compartido y la atención era excelente, pero modificaron el sistema y solicitaron más dinero, pues el plan iba a subir de categoría al darnos la posibilidad de hacer intercambios con Interval. Pero fueron promesas incumplidas. Pido una respuesta.

Bernal Méndez Arias, barrio San José de Alajuela

Respuesta de la CCSS Copiado!

En respuesta a Gabriela Zamora Sauma, cuya carta fue publicada el sábado 23 de setiembre, informamos de que el Área de Salud de Curridabat es de primer nivel de atención, es decir, que los usuarios son atendidos mediante la red de servicios en el laboratorio del nivel de mayor complejidad, que son el Área de Salud Carmen Montes de Oca y el hospital Calderón Guardia, por tanto, no es cierto que los Ebáis otorguen las citas a dos meses plazo.

Sobre las campañas de papanicoláus que antes hacía la Unibe, a causa de la pandemia la mayoría de las áreas de salud dejaron de organizar actividades que promovieran el acercamiento de usuarios y la propagación de enfermedades.

Ana Isela Navarrete Fajardo, directora del Área de Salud de Curridabat

Problema cultural Copiado!

Los costarricenses actuamos con un cortoplacismo incomprensible. Si hay un problema social, como en el caso de la vivienda, no lo resolvemos; creamos una nueva institución. Cuando tenemos una carretera destruida por las inclemencias del tiempo o mala infraestructura de larga data, no damos pronta respuesta al problema, sino que nombramos comisiones en el Congreso para investigar políticamente el asunto.

Como el ferrocarril no era rentable, fue más fácil suspender el servicio, en lugar de buscar una solución. En las rutas 27 y 32 el tránsito es un problema, y en este momento la ruta 1 está cerrada en Cambronero.

¡Cuánto nos ayudaría tener el ferrocarril para el servicio de pasajeros y de carga hacia Puntarenas y Limón! ¡Cuántos accidentes se pudieron haber evitado en esas peligrosas carreteras! ¡Cuántas horas perdidas en distancias relativamente cortas!

Cecilia Esquivel Jiménez, Ciudad Cariari

Desidia bancaria Copiado!

Solamente quienes hemos sido estafados desde las cárceles entendemos la magnitud del delito y las consecuencias de ser despojados del dinero que está al cuidado de un banco.

Hay uno en especial donde suceden la mayoría de las estafas. Creo que hay ayuda interna, alguien que revela información a los hampones, y ese alguien debe ser de cierto nivel por el acceso que posee a la información confidencial.

Ese banco no ha realizado una investigación interna profunda para dar con los individuos que facilitan las estafas. Las denuncias ante el OIJ se documentan, pero no sirve de nada, pueden pasar dos años o más y no se recibe siquiera una llamada de seguimiento o para informar sobre el trámite investigativo.

Soledad Rojas Rodríguez, Coronado

Pago de tarjeta Copiado!

Los pagos de mi tarjeta de crédito los efectúo a través de la sucursal electrónica del BAC mediante Sinpe. Sin embargo, desde hace varios días no es posible hacer este tipo de gestión. Fui al BAC en Pavas y me indicaron que el Banco tiene un problema. ¿Cuándo lo solucionarán? Quienes me llaman para cobrar dicen que puedo ir a pagar a supermercados o utilizar Sinpe, pero desde otros bancos, cuyas comisiones cuestan ¢1.200.

Marcela Castro Barrantes, Alajuela

Respuesta de Fifco Copiado!

Con respecto a la carta de Marjorie González Gómez, aclaramos que la marca Tropical cuenta con envases de vidrio disponibles en algunas presentaciones, y, como forma de migrar a empaques más amigables con el ambiente, decidimos brindar al consumidor la opción en Tetra Pak en lugar de un envase plástico.

Los empaques de Tetra Pak son considerados de bajo impacto ambiental en toda su cadena de valor y el retorno para su aprovechamiento y reciclaje puede ascender al 100%.

María Pía Robles Victory, directora de Relaciones Corporativas de Fifco

